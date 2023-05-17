Тепло із сюрпризом: чого чекати від природи у середу
17 травня Україні очікується тепла погода. В більшості областей позначка на термометрах підніметься до 26 градусів, однак в деяких регіонах можливих рвучкий вітер.
Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко. Щоправда, також синоптики очікують в деяких регіонах України невеликі дощі.
Прогноз погоди на 17 травня
Синоптики зазначають, що у західних областях буде хмарна погода з проясненнями. Можливі короткочасні дощі, подекуди грози. Проте на решті території мінлива хмарність і без опадів.
Вітер буде південний та південно-східний, 7 — 12 м/с. Але на заході країни місцями можливі пориви 15 — 20 м/с.
Температура:
- вночі 10 — 15°С,
- у східних областях 7 — 12°С;
- вдень 21 — 26°С.
"Середа в Україні передбачається теплою. Максимальна температура повітря протягом дня становитиме +22...+26 градусів, свіжіше буде в західних областях +20...+23 градуси. Південно-східний вітер очікується помірний, часом рвучкий", — написала Наталка Діденко.
Вона додала, що дощі, місцями з грозами, можливі на Закарпатті та в прикарпатських областях. На решті території України переважатиме суха погода.
Погода на Київщині
У Київській області синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с.
Температура по області:
- вночі 10 — 15°С,
- вдень 21 — 26°С;
У Києві:
- вночі 11 — 13°С,
- вдень близько 25°С.
Температура повітря в інших областях
- Бахмут: +9 — 22°C, сонячно, без опадів;
- Мелітополь: +14 — 22°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Київ: +11 — 22°C, мінлива хмарність, без істотних опадів;
- Львів: +13 — 18°C, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ;
- Одеса: +13 — 22°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Дніпро: +14 — 22°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Харків: +10 — 22°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Луганськ: +9 — 22°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Донецьк: +9 — 24°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Крим: +11 — 21°C, мінлива хмарність, без опадів.
Нагадаємо, українські синоптики оголосили майже по всій території України надзвичайний рівень пожежної небезпеки протягом 14 — 17 травня. Такої небезпеки не буде хіба що на заході країни.