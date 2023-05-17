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Тепло із сюрпризом: чого чекати від природи у середу

17 травня 2023 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Тепло із сюрпризом: чого чекати від природи у середу
Українці відпочивають у Добропарку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

17 травня Україні очікується тепла погода. В більшості областей позначка на термометрах підніметься до 26 градусів, однак в деяких регіонах можливих рвучкий вітер.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко. Щоправда, також синоптики очікують в деяких регіонах України невеликі дощі. 

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Прогноз погоди на 17 травня

Синоптики зазначають, що у західних областях буде хмарна погода з проясненнями. Можливі короткочасні дощі, подекуди грози. Проте на решті території мінлива хмарність і без опадів.

Вітер буде південний та південно-східний, 7 — 12 м/с. Але на заході країни місцями можливі пориви 15 — 20 м/с.

Температура:

  • вночі 10 — 15°С,
  • у східних областях 7 — 12°С;
  • вдень 21 — 26°С.
Погода в Україні 17 травня. Фото: Укргідрометцентр

"Середа в Україні передбачається теплою. Максимальна температура повітря протягом дня становитиме +22...+26 градусів, свіжіше буде в західних областях +20...+23 градуси. Південно-східний вітер очікується помірний, часом рвучкий", — написала Наталка Діденко. 

Вона додала, що дощі, місцями з грозами, можливі на Закарпатті та в прикарпатських областях. На решті території України переважатиме суха погода.

Погода на Київщині 

У Київській області синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с.

Температура по області:

  • вночі 10 — 15°С,
  • вдень 21 — 26°С;

У Києві:

  • вночі 11 — 13°С,
  • вдень близько 25°С.

Температура повітря в інших областях

  • Бахмут: +9 — 22°C, сонячно, без опадів;
  • Мелітополь: +14 — 22°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Київ: +11 — 22°C, мінлива хмарність, без істотних опадів;
  • Львів: +13 — 18°C, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ;
  • Одеса: +13 — 22°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Дніпро: +14 — 22°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Харків: +10 — 22°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Луганськ: +9 — 22°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Донецьк: +9 — 24°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Крим: +11 — 21°C, мінлива хмарність, без опадів.

Нагадаємо, українські синоптики оголосили майже по всій території України надзвичайний рівень пожежної небезпеки протягом 14 — 17 травня. Такої небезпеки не буде хіба що на заході країни.

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