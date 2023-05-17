Тепло із сюрпризом: чого чекати від природи у середу

Українці відпочивають у Добропарку. Фото: Новини.LIVE

17 травня Україні очікується тепла погода. В більшості областей позначка на термометрах підніметься до 26 градусів, однак в деяких регіонах можливих рвучкий вітер.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко. Щоправда, також синоптики очікують в деяких регіонах України невеликі дощі.

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Прогноз погоди на 17 травня

Синоптики зазначають, що у західних областях буде хмарна погода з проясненнями. Можливі короткочасні дощі, подекуди грози. Проте на решті території мінлива хмарність і без опадів.

Вітер буде південний та південно-східний, 7 — 12 м/с. Але на заході країни місцями можливі пориви 15 — 20 м/с.

Температура:

вночі 10 — 15°С,

у східних областях 7 — 12°С;

вдень 21 — 26°С.

Погода в Україні 17 травня. Фото: Укргідрометцентр

"Середа в Україні передбачається теплою. Максимальна температура повітря протягом дня становитиме +22...+26 градусів, свіжіше буде в західних областях +20...+23 градуси. Південно-східний вітер очікується помірний, часом рвучкий", — написала Наталка Діденко.

Вона додала, що дощі, місцями з грозами, можливі на Закарпатті та в прикарпатських областях. На решті території України переважатиме суха погода.

Погода на Київщині

У Київській області синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с.

Температура по області:

вночі 10 — 15°С,

вдень 21 — 26°С;

У Києві:

вночі 11 — 13°С,

вдень близько 25°С.

Температура повітря в інших областях

Бахмут: +9 — 22°C, сонячно, без опадів;

Мелітополь: +14 — 22°C, мінлива хмарність, без опадів;

Київ: +11 — 22°C, мінлива хмарність, без істотних опадів;

Львів: +13 — 18°C, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ;

Одеса: +13 — 22°C, мінлива хмарність, без опадів;

Дніпро: +14 — 22°C, мінлива хмарність, без опадів;

Харків: +10 — 22°C, мінлива хмарність, без опадів;

Луганськ: +9 — 22°C, мінлива хмарність, без опадів;

Донецьк: +9 — 24°C, мінлива хмарність, без опадів;

Крим: +11 — 21°C, мінлива хмарність, без опадів.

Нагадаємо, українські синоптики оголосили майже по всій території України надзвичайний рівень пожежної небезпеки протягом 14 — 17 травня. Такої небезпеки не буде хіба що на заході країни.