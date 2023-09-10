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Температура ночью опустится до +7: синоптики дали прогноз погоды на сегодня, 10 сентября

10 сентября 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 10 сентября — сборный прогноз от синоптиков
Женщина отдыхает в парке. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В воскресенье, 10 сентября, в Украине ожидается переменная облачность с температурой воздуха днем около 23 градусов тепла. Ночью термометр может показывать +7. В частности, в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 10 сентября

В Гидрометцентре отмечают, что в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменный, 3 — 8 м/с.

Погода на 10 сентября
Карта погоды в Украине сегодня, 10 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Температура:

  • ночью будет 7 — 9 градусов тепла,
  • днем 18 — 23 градуса тепла.

"Жара, вдруг кто соскучился, еще обнажит плечи и колени 12 — 13 сентября. Первые дожди в Украине пройдут вместе с атмосферным фронтом 13 — 15 сентября", — написала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Киеве и Киевской области 10 сентября

В Киевской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

Температура по области:

  • ночью 4 — 9°;
  • днем 18 — 23°.
Прогноз погоды в Киеве 10 сентября
Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog сегодня, 10 сентября. Фото: скриншот

Температура в Киеве:

  • ночью 7 — 9°;
  • днем 20 — 22°.
Прогноз погоды в Киеве 10-15 сентября
Прогноз погоды в Киеве 10 — 15 сентября от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, что в эти выходные, 9 — 10 сентября, в Украине ожидают теплую солнечную погоду. Осадков не прогнозируют вообще.

Также мы сообщали, что в этом году мир пострадал от аномальной жары этим летом. По данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 года побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.

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