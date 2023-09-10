Погода в Украине сегодня, 10 сентября — сборный прогноз от синоптиков

Температура ночью опустится до +7: синоптики дали прогноз погоды на сегодня, 10 сентября
В воскресенье, 10 сентября, в Украине ожидается переменная облачность с температурой воздуха днем около 23 градусов тепла. Ночью термометр может показывать +7. В частности, в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 10 сентября
В Гидрометцентре отмечают, что в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер переменный, 3 — 8 м/с.
Температура:
- ночью будет 7 — 9 градусов тепла,
- днем 18 — 23 градуса тепла.
"Жара, вдруг кто соскучился, еще обнажит плечи и колени 12 — 13 сентября. Первые дожди в Украине пройдут вместе с атмосферным фронтом 13 — 15 сентября", — написала синоптик Наталья Диденко.
Погода в Киеве и Киевской области 10 сентября
В Киевской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура по области:
- ночью 4 — 9°;
- днем 18 — 23°.
Температура в Киеве:
- ночью 7 — 9°;
- днем 20 — 22°.
Напомним, что в эти выходные, 9 — 10 сентября, в Украине ожидают теплую солнечную погоду. Осадков не прогнозируют вообще.
Также мы сообщали, что в этом году мир пострадал от аномальной жары этим летом. По данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 года побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.