Погода в Україні на завтра, 10 вересня

Прогноз погоди в Україні на 10 вересня. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 10 вересня, в Україні утримається тепла погода. Очікується мінлива хмарність із температурою повітря близько 23 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У повідомленні йдеться, що у неділю очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер мінлива, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 4-9 градусів тепла, а вдень 18-23 градуси тепла. У західних регіонах та Одеській області очікується 8-13 градусів тепла, а вдень буде 21-26 градусів тепла.

Картки погоди в Україні 10 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області на 10 вересня

У Києві та області очікується мінлива хмарність, вітер мінлива, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 4-9 градусів тепла, а вдень 18-23 градуси тепла. У Києві вночі буде 7-9 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 20-22 градусів тепла.

Нагадаємо, що у ці вихідні 9-10 вересня в Україні очікують на теплу сонячну погоду. Опадів не прогнозують взагалі.

Також ми повідомляли, що цього року світ постраждав від аномальної спеки, що вирувала влітку. За даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу, літо 2023 побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.