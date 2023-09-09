Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Тепло не покидает: Укргидрометцентр рассказал, какая погода ожидает украинцев завтра arrow

Тепло не покидает: Укргидрометцентр рассказал, какая погода ожидает украинцев завтра

9 сентября 2023 16:37
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на завтра, 10 сентября
Прогноз погоды в Украине на 10 сентября. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В воскресенье, 10 сентября, в Украине сохранится теплая погода. Ожидается переменчивая облачность с температурой воздуха около 23 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине на 10 сентября

В сообщении говорится, что в воскресенье ожидается переменчивая облачность, без осадков. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью составит 4-9 градусов тепла, а днем 18-23 градусов тепла. В западных регионах и Одесской области ожидается 8-13 градусов тепла, а днем будет 21-26 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 10 сентября
Карты погоды в Украине на 10 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 10 сентября

В Киеве и области ожидается переменчивая облачность, ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью составит 4-9 градусов тепла, а днем 18-23 градусов тепла. В Киеве ночью  будет 7-9 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 20-22 градусов тепла.

Напомним, что в эти выходные 9-10 сентября в Украине ожидают теплую солнечную погоду. Осадков не прогнозируют вообще.

Также мы сообщали, что в этом году мир пострадал от аномальной жары, бурлившей летом. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 года побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз