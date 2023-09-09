Погода в Украине на завтра, 10 сентября

Прогноз погоды в Украине на 10 сентября. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 10 сентября, в Украине сохранится теплая погода. Ожидается переменчивая облачность с температурой воздуха около 23 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 10 сентября

В сообщении говорится, что в воскресенье ожидается переменчивая облачность, без осадков. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью составит 4-9 градусов тепла, а днем 18-23 градусов тепла. В западных регионах и Одесской области ожидается 8-13 градусов тепла, а днем будет 21-26 градусов тепла.

Карты погоды в Украине на 10 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 10 сентября

В Киеве и области ожидается переменчивая облачность, ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью составит 4-9 градусов тепла, а днем 18-23 градусов тепла. В Киеве ночью будет 7-9 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 20-22 градусов тепла.

Напомним, что в эти выходные 9-10 сентября в Украине ожидают теплую солнечную погоду. Осадков не прогнозируют вообще.

Также мы сообщали, что в этом году мир пострадал от аномальной жары, бурлившей летом. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 года побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.