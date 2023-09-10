Погода в Україні сьогодні, 10 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Жінка відпочиває у парку. Фото: Google

У неділю, 10 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність із температурою повітря вдень близько 23 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів можуть показувати +7. Зокрема, у Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 10 вересня

У Гідрометцентрі зазначають, що у неділю очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер мінливий, 3 — 8 м/с.

Мапа погоди в України сьогодні, 10 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Температура:

вночі становитиме 7 — 9 градусів тепла,

вдень 18 — 23 градуси тепла.

"Спека, раптом хто скучив, ще оголить плечі й коліна 12 — 13 вересня. Перші дощі в Україні пройдуть разом із атмосферним фронтом 13 — 15 вересня", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у Києві та Київській області 10 вересня

У Київській області у неділю очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Температура по області:

вночі 4 — 9°;

вдень 18 — 23°.

Прогноз погоди у Києві від Meteoprog сьогодні, 10 вересня. Фото: скриншот

Температура у Києві:

вночі 7 — 9°;

вдень 20 — 22°.

Прогноз погоди у Києві 10 — 15 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у ці вихідні, 9 — 10 вересня, в Україні очікують на теплу сонячну погоду. Опадів не прогнозують взагалі.

Також ми повідомляли, що цього року світ постраждав від аномальної спеки, що вирувала влітку. За даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу, літо 2023 побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.