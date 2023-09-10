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Температура вночі опуститься до +7: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні, 10 вересня

10 вересня 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 10 вересня — збірний прогноз від синоптиків
Жінка відпочиває у парку. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У неділю, 10 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність із температурою повітря вдень близько 23 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів можуть показувати +7. Зокрема, у Харківській, Сумській та Чернігівській областях. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 10 вересня

У Гідрометцентрі зазначають, що у неділю очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер мінливий, 3 — 8 м/с.

Погода на 10 вересня
Мапа погоди в України сьогодні, 10 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Температура:

  • вночі становитиме 7 — 9 градусів тепла,
  • вдень 18 — 23 градуси тепла.

"Спека, раптом хто скучив, ще оголить плечі й коліна 12 — 13 вересня. Перші дощі в Україні пройдуть разом із атмосферним фронтом 13 — 15 вересня", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у Києві та Київській області 10 вересня

У Київській області у неділю очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Температура по області:

  • вночі 4 — 9°;
  • вдень 18 — 23°.
Прогноз погоди у Києві 10 вересня
Прогноз погоди у Києві від Meteoprog сьогодні, 10 вересня. Фото: скриншот

Температура у Києві:

  • вночі 7 — 9°;
  • вдень 20 — 22°.
Прогноз погоди у Києві 10-15 вересня
Прогноз погоди у Києві  10 — 15 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у ці вихідні, 9 — 10 вересня, в Україні очікують на теплу сонячну погоду. Опадів не прогнозують взагалі.

Також ми повідомляли, що цього року світ постраждав від аномальної спеки, що вирувала влітку. За даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу, літо 2023 побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.

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