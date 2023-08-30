Прогноз погоды в Украине на 31 августа - в каких областях жара сменится грозами

Жара в Украине. Фото: Новини.LIVE

Лето начинает понемногу отступать. Несмотря на то, что последние несколько дней жара в Украине била все существующие рекорды, она начинает падать. Природа выравнивает характеры сезонов.

Об этом сообщила народная синоптика Наталья Диденко.

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Погода в Украине 31 августа

31 августа в западных областях ожидается +23—+28 градусов. В остальных регионах Украины жара еще будет сохраняться, +28—+33. Возможно, где-то она еще поднимется до +35 градусов.

"До запада Украины дошли котловина циклона с атмосферными фронтами. Такая синоптическая ситуация вызовет локальные грозовые дожди во многих областях. Только на востоке и юго-востоке Украины обойдется без существенных осадков", — сообщила Диденко.

Циклон дошел до Украины. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве и области 31 августа

В Киеве 31 августа следует ожидать кратковременную грозу. В целом в столице будет жарко, однако уже не так сильно — +29 градусов.

Диденко добавила, что в пятницу жара начнет окончательно отступать из Киева и области.

Ранее мы сообщали, что 30 августа в Украине ожидается теплая погода. Правда, в некоторых регионах прогнозируют дожди, грозы и даже град.

Напоминаем, в столице специалисты снова фиксируют температурные рекорды. Аномальная жара не покидает Киев уже третий день.