Прогноз погоди в Україні на 31 серпня — у яких областях спека зміниться грозами

Спека в Україні. Фото: Новини.LIVE

Літо починає потроху відступати. Не зважаючи на те, що останні кілька днів спека в Україні била усі існуючі рекорди, вона починає потроху падати. Природа вирівнює характери сезонів.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

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Погода в Україні 31 серпня

31-го серпня у західних областях очікується +23—+28 градусів. В решті регіонів України спека ще зберігатиметься, +28—+33. Можливо, десь вона ще підніметься до показника +35 градусів.

"До заходу України дійшли улоговина циклону з атмосферними фронтами. Така синоптична ситуація зумовить локальні грозові дощі в багатьох областях. Лише на сході та південному сході України обійдеться без істотних опадів", — повідомила Діденко.

Циклон дійшов до України. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві та області 31 серпня

У Києві 31 серпня варто очікувати короткотривалу грозу. Загалом у столиці буде спекотно, проте вже не так пекельно — +29 градусів.

Діденко додала, що до п'ятниці спека почне остаточно відступати з Києва та області.

Раніше ми повідомляли, що 30 серпня, в Україні очікується тепла погода. Щоправда у деяких регіонах прогнозують дощі, грози та навіть град.

Нагадуємо, у столиці фахівці знову фіксують температурні рекорди. Аномальна спека не покидає Київ вже третій день поспіль.