Жара бьет все рекорды: в Гидрометцентре рассказали о ситуации
Территория Украины продолжает находиться под влиянием тропических воздушных масс африканского происхождения. Вчера, 28 августа, уровень жары во многих областях побил свои предыдущие исторические рекордные значения.
Об этом рассказали в Гидрометцентре.
Жара в Украине бьет рекорды
По данным метеорологических станций, зафиксированы превышение нормы на 1-5°. Сегодня температура воздуха также будет близка к абсолютным максимумам.
По прогнозу, уже с завтрашнего дня синоптическая ситуация будет меняться. Начиная с западных областей, температура будет постепенно снижаться. Холодный атмосферный фронт обусловит долгожданные дожди. Впрочем, они будут сопровождаться опасными явлениями: ливневыми дождями, градом и шквалистым ветром.
Некоторые области установили новые рекорды
Рекорды по состоянию на 28.08.2023:
- Чернигов — 34,6°С
- Ровно — 33,1°С
- Житомир — 36,3°С
- Киев — 35,7°С
- Львов — 33,0°С
- Тернополь — 34,4°С
- Хмельницкий — 35,0°С
- Винница — 37,4°С
- Кропивницкий — 36,6°С
- Одесса — 34,8°С
- Николаев — 38,5°С
Погода в Украине
29 августа в Украине будет изнуряющая жаркая погода. Лишь ночью в некоторых областях возможны кратковременные дожди.