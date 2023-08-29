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Жара бьет все рекорды: в Гидрометцентре рассказали о ситуации

29 августа 2023 12:47
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Жара бьет все рекорды: в Гидрометцентре рассказали о ситуации
Жара в Украине. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Территория Украины продолжает находиться под влиянием тропических воздушных масс африканского происхождения. Вчера, 28 августа, уровень жары во многих областях побил свои предыдущие исторические рекордные значения.

Об этом рассказали в Гидрометцентре.

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Жара в Украине бьет рекорды

По данным метеорологических станций, зафиксированы превышение нормы на 1-5°. Сегодня температура воздуха также будет близка к абсолютным максимумам.

По прогнозу, уже с завтрашнего дня синоптическая ситуация будет меняться. Начиная с западных областей, температура будет постепенно снижаться. Холодный атмосферный фронт обусловит долгожданные дожди. Впрочем, они будут сопровождаться опасными явлениями: ливневыми дождями, градом и шквалистым ветром.

Некоторые области установили новые рекорды

Рекорды по состоянию на 28.08.2023:

  • Чернигов — 34,6°С
  • Ровно — 33,1°С
  • Житомир — 36,3°С
  • Киев — 35,7°С
  • Львов — 33,0°С
  • Тернополь — 34,4°С
  • Хмельницкий — 35,0°С
  • Винница — 37,4°С
  • Кропивницкий — 36,6°С
  • Одесса — 34,8°С
  • Николаев — 38,5°С
В Украине жара бьет рекорды. Фото: Гидрометцентр

Погода в Украине

29 августа в Украине будет изнуряющая жаркая погода. Лишь ночью в некоторых областях возможны кратковременные дожди.

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