Жара бьет все рекорды: в Гидрометцентре рассказали о ситуации

Жара в Украине. Фото: Новини.LIVE

Территория Украины продолжает находиться под влиянием тропических воздушных масс африканского происхождения. Вчера, 28 августа, уровень жары во многих областях побил свои предыдущие исторические рекордные значения.

Об этом рассказали в Гидрометцентре.

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По данным метеорологических станций, зафиксированы превышение нормы на 1-5°. Сегодня температура воздуха также будет близка к абсолютным максимумам.

По прогнозу, уже с завтрашнего дня синоптическая ситуация будет меняться. Начиная с западных областей, температура будет постепенно снижаться. Холодный атмосферный фронт обусловит долгожданные дожди. Впрочем, они будут сопровождаться опасными явлениями: ливневыми дождями, градом и шквалистым ветром.

Некоторые области установили новые рекорды

Рекорды по состоянию на 28.08.2023:

Чернигов — 34,6°С

Ровно — 33,1°С

Житомир — 36,3°С

Киев — 35,7°С

Львов — 33,0°С

Тернополь — 34,4°С

Хмельницкий — 35,0°С

Винница — 37,4°С

Кропивницкий — 36,6°С

Одесса — 34,8°С

Николаев — 38,5°С

В Украине жара бьет рекорды. Фото: Гидрометцентр

Погода в Украине

29 августа в Украине будет изнуряющая жаркая погода. Лишь ночью в некоторых областях возможны кратковременные дожди.