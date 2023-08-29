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Невыносимая жара не покидает Украину: синоптики рассказали, где сегодня будет +35

29 августа 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 29 августа — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Метеопрог и Диденко
Человек спасается от жары, обливается водой. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Изнуряющая жаркая погода будет оставаться в Украине сегодня, 29 августа. Лишь ночью в некоторых областях возможны кратковременные дожди.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня, 29 августа.

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Прогноз погоды в Украине 29 августа

Синоптики отмечают, ночью следует ожидать осадков с грозой в Сумской, Житомирской, Винницкой областях. На остальной территории — сухо.

"Украина — практически эпицентр европейской жары! Максимальная температура воздуха 29 августа составит +32+37 градусов", — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 29 августа. Фото: Наталья Диденко

Ветер преимущественно юго-восточный, 5 — 10 м/с.

Погода в Украине 29 августа. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

  • ночью +16+21°С, днем +30+35°С;
  • в восточных и северо-восточных областях ночью +13+18°С; днем +24+29°С.

Погода в Киеве и области 29 августа

Синоптики отмечают, что в столице сегодня погода без особых изменений. Осадков не предполагается.

Ветер юго-восточный, 5 —10 м/с.

"Киевляне, держитесь и прячьтесь! Сегодня — пик жары, +35+37 градусов! Сухо. Еще будет 30 и 31 августа, а вот уже 1 сентября будет существенное снижение температуры воздуха и народ потребует пледы на террасах", — написала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Киеве. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

  • в области ночью +16+21°С, днем +30+35°С;
  • в Киеве ночью +20°С, днем +32+34°С.
Погода в Киеве. Фото: Meteoprog

Напомним, 29 августа в Украине, кроме Запорожской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Закарпатской, 30 — 31 августа, кроме западных областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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