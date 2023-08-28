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В Укргідрометцентрі розповіли, де завтра в Україні буде найспекотніше

28 серпня 2023 14:01
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 29 серпня
Чоловік обливається водою. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 29 серпня, в Україні буде виснажлива спекотна погода. Лише вночі у деяких областях можливі короткочасні дощі. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

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Погода в Україні 29 серпня

Відтак завтра вночі слід очікувати на опади з грозою на Сумщині, Житомирщині, Вінничині та у західних областях. На решті території — сухо. 

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +16+21°С, вдень +30+35°С;
  • у східних та північно-східних областях вночі +13+18°С; вдень +24+29°С. 
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Погода в Україні 29 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 29 серпня

У столиці завтра погода буде без особливих змін. Опадів не передбачається. 

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +16+21°С, вдень +30+35°С;
  • у Києві вночі +20°С, вдень +32+34°С.

Нагадаємо, що в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули 46,4°C.

Додамо, що цього літа в Південній Кореї аномальна спека забрала життя 23 осіб. Люди непритомніють просто на вулиці через рекордні показники температури, яка місцями упродовж червня-липня сягала до +47°C.

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