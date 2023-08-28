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В Укргидрометцентре рассказали, где завтра в Украине будет жарче всего

28 августа 2023 14:01
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 29 августа
Мужчина обливается водой. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 29 августа, в Украине будет изнуряющая жаркая погода. Лишь ночью в некоторых областях возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 29 августа

Следовательно, завтра ночью следует ожидать осадков с грозой на Сумщине, Житомирщине, Винничине и в западных областях. На остальной территории сухо.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +16+21°С, днем +30+35°С;
  • в восточных и северо-восточных областях ночью +13+18°С; днем +24+29°С.
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Погода в Украине 29 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 29 августа

В столице завтра погода будет без особых изменений. Осадков не предполагается.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +16+21°С, днем +30+35°С;
  • в Киеве ночью +20°С, днем +32+34°С.

Напомним, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили 46,4°C.

Добавим, что этим летом в Южной Корее аномальная жара унесла жизни 23 человек. Люди падают в обморок прямо на улице из-за рекордных показателей температуры, которая местами в течение июня-июля достигала +47°C.

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