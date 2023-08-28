Прогноз погоды в Украине 29 августа

В Укргидрометцентре рассказали, где завтра в Украине будет жарче всего
Завтра, 29 августа, в Украине будет изнуряющая жаркая погода. Лишь ночью в некоторых областях возможны кратковременные дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 29 августа
Следовательно, завтра ночью следует ожидать осадков с грозой на Сумщине, Житомирщине, Винничине и в западных областях. На остальной территории сухо.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +16+21°С, днем +30+35°С;
- в восточных и северо-восточных областях ночью +13+18°С; днем +24+29°С.
Погода в Киеве и области 29 августа
В столице завтра погода будет без особых изменений. Осадков не предполагается.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +16+21°С, днем +30+35°С;
- в Киеве ночью +20°С, днем +32+34°С.
Напомним, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили 46,4°C.
Добавим, что этим летом в Южной Корее аномальная жара унесла жизни 23 человек. Люди падают в обморок прямо на улице из-за рекордных показателей температуры, которая местами в течение июня-июля достигала +47°C.