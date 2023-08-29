Погода в Україні сьогодні, 29 серпня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog і Діденко

Нестерпна спека не полишає Україну: синоптики розповіли, де сьогодні буде +35
Виснажлива спекотна погода залишатиметься в Україні сьогодні, 29 серпня. Лише вночі у деяких областях можливі короткочасні дощі.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні, 29 серпня.
Прогноз погоди в Україні 29 серпня
Синоптики зазначають, вночі слід очікувати на опади з грозою на Сумщині, Житомирщині, Вінничині та у західних областях. На решті території — сухо.
"Україна — практично епіцентр європейської спеки! Максимальна температура повітря 29-го серпня становитиме +32+37 градусів", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.
Вітер переважно південно-східний, 5 — 10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +16+21°С, вдень +30+35°С;
- у східних та північно-східних областях вночі +13+18°С; вдень +24+29°С.
Погода у Києві та області 29 серпня
Синоптики зазначають, що у столиці сьогодні погода буде без особливих змін. Опадів не передбачається.
Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с.
"Кияни, тримайтеся і ховайтеся! Сьогодні — пік спеки, +35+37 градусів! Сухо. Ще гризтиме 30 і 31 серпня, а ось вже 1-го вересня буде суттєве зниження температури повітря і народ почне вимагати пледи на терасах", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.
Температура повітря:
- в області вночі +16+21°С, вдень +30+35°С;
- у Києві вночі +20°С, вдень +32+34°С.
Нагадаємо, 29 серпня в Україні, крім Запорізької, Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Закарпатської, 30 —31 серпня крім західних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.