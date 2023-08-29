Погода в Україні сьогодні, 29 серпня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog і Діденко

Чоловік рятується від спеки, обливається водою. Фото: Google

Виснажлива спекотна погода залишатиметься в Україні сьогодні, 29 серпня. Лише вночі у деяких областях можливі короткочасні дощі.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні, 29 серпня.

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Синоптики зазначають, вночі слід очікувати на опади з грозою на Сумщині, Житомирщині, Вінничині та у західних областях. На решті території — сухо.

"Україна — практично епіцентр європейської спеки! Максимальна температура повітря 29-го серпня становитиме +32+37 градусів", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 29 серпня. Фото: Наталка Діденко

Вітер переважно південно-східний, 5 — 10 м/с.

Погода в Україні 29 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

вночі +16+21°С, вдень +30+35°С;

у східних та північно-східних областях вночі +13+18°С; вдень +24+29°С.

Погода у Києві та області 29 серпня

Синоптики зазначають, що у столиці сьогодні погода буде без особливих змін. Опадів не передбачається.

Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с.

"Кияни, тримайтеся і ховайтеся! Сьогодні — пік спеки, +35+37 градусів! Сухо. Ще гризтиме 30 і 31 серпня, а ось вже 1-го вересня буде суттєве зниження температури повітря і народ почне вимагати пледи на терасах", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у Києві. Фото: Мeteoprog

Температура повітря:

в області вночі +16+21°С, вдень +30+35°С;

у Києві вночі +20°С, вдень +32+34°С.

Погода у Києві. Фото: Мeteoprog

Нагадаємо, 29 серпня в Україні, крім Запорізької, Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Закарпатської, 30 —31 серпня крім західних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.