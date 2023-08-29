Спека б'є усі рекорди: у Гідрометцентрі розповіли про ситуацію

Спека в Україні. Фото: Новини.LIVE

Територія України продовжує перебувати під випливом тропічних повітряних мас африканського походження. Вчора, 28 серпня, рівень спеки в багатьох областях побив свої попередні історичні рекордні значення.

Про це розповіли у Гідрометцентрі.

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За даними метеорологічних станцій, зафіксовані перевищення норми на 1-5°. Сьогодні температура повітря також буде близька до абсолютних максимумів.

За прогнозом, вже від завтра синоптична ситуація змінюватиметься. Починаючи з західних областей, температура буде поступово знижуватись. Холодний атмосферний фронт зумовить довгоочікувані дощі. Втім, подекуди вони супроводжуватимуться небезпечними явищами: зливовими дощами, градом та шквалистим вітром.

Деякі області встановили нові рекорди

Рекорди станом на 28.08.2023:

Чернігів — 34,6°С

Рівне — 33,1°С

Житомир — 36,3°С

Київ — 35,7°С

Львів — 33,0°С

Тернопіль — 34,4°С

Хмельницький — 35,0°С

Вінниця — 37,4°С

Кропивницький — 36,6°С

Одеса — 34,8°С

Миколаїв — 38,5°С

В Україні спека б'є рекорди. Фото: Гідрометцентр

Погода в Україні

29 серпня в Україні буде виснажлива спекотна погода. Лише вночі у деяких областях можливі короткочасні дощі.