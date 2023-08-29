Спека б'є усі рекорди: у Гідрометцентрі розповіли про ситуацію
Територія України продовжує перебувати під випливом тропічних повітряних мас африканського походження. Вчора, 28 серпня, рівень спеки в багатьох областях побив свої попередні історичні рекордні значення.
Про це розповіли у Гідрометцентрі.
Спека в Україні б'є рекорди
За даними метеорологічних станцій, зафіксовані перевищення норми на 1-5°. Сьогодні температура повітря також буде близька до абсолютних максимумів.
За прогнозом, вже від завтра синоптична ситуація змінюватиметься. Починаючи з західних областей, температура буде поступово знижуватись. Холодний атмосферний фронт зумовить довгоочікувані дощі. Втім, подекуди вони супроводжуватимуться небезпечними явищами: зливовими дощами, градом та шквалистим вітром.
Деякі області встановили нові рекорди
Рекорди станом на 28.08.2023:
- Чернігів — 34,6°С
- Рівне — 33,1°С
- Житомир — 36,3°С
- Київ — 35,7°С
- Львів — 33,0°С
- Тернопіль — 34,4°С
- Хмельницький — 35,0°С
- Вінниця — 37,4°С
- Кропивницький — 36,6°С
- Одеса — 34,8°С
- Миколаїв — 38,5°С
Погода в Україні
29 серпня в Україні буде виснажлива спекотна погода. Лише вночі у деяких областях можливі короткочасні дощі.