Сухо и жарко: в каких областях сегодня ожидается +30
Сегодня, 4 июля, на всей территории Украины ожидается переменная облачность. Предпочтительно будет сухо и жарко. Хотя в некоторых областях продолжатся дожди.
Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 4 июля
Синоптики рассказали, что осадки ожидаются только в западных и северо-восточных областях. Там будет кратковременный дождь, а также гроза.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура:
- ночью 13 — 18°,
- днем 26 — 31°.
5 — 6 июля в западных, северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков; в Украине повышение температуры на 3 — 5°.
Погода в Киеве и области 4 июля
По словам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +13 — 18°, днем +26 — 31°;
- в Киеве ночью +16 — 18°, днем +28 — 30°.
Сегодняшний день в Киеве — солнечный, сухой, жаркий.
Пожарная опасность по Украине
Преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности:
- 3 — 6 июля в Черкасской,
- 4 — 6 и в Херсонской и Житомирской,
- 5 июля и в Волынской, Тернопольской, Хмельницкой,
- 6 июля и в Харьковской области.
Напомним, во второй месяц лета будет жарко, однако без дождя не обойдется. Средняя лунная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла.