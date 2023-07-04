Девушка радуется солнышку. Фото: Украинская правда

Сегодня, 4 июля, на всей территории Украины ожидается переменная облачность. Предпочтительно будет сухо и жарко. Хотя в некоторых областях продолжатся дожди.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 4 июля

Синоптики рассказали, что осадки ожидаются только в западных и северо-восточных областях. Там будет кратковременный дождь, а также гроза.

Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

Температура:

ночью 13 — 18°,

днем 26 — 31°.

Погода в Украине 4 июля. Фото: Укргидрометцентр

5 — 6 июля в западных, северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков; в Украине повышение температуры на 3 — 5°.

Погода в Киеве и области 4 июля

По словам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +13 — 18°, днем +26 — 31°;

в Киеве ночью +16 — 18°, днем +28 — 30°.

Сегодняшний день в Киеве — солнечный, сухой, жаркий.

Пожарная опасность по Украине

Преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности:

3 — 6 июля в Черкасской,

4 — 6 и в Херсонской и Житомирской,

5 июля и в Волынской, Тернопольской, Хмельницкой,

6 июля и в Харьковской области.

Пожароопасность по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, во второй месяц лета будет жарко, однако без дождя не обойдется. Средняя лунная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла.