Дівчина радіє сонечку. Фото: Українська правда

Сьогодні, 4 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Переважно буде сухо і спекотно. Хоча у деяких областях продовжаться дощі.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Погода в Україні 4 липня

Синоптики розповіли, що опади очікуються лише у західних та в північно-східних областях. Там буде короткочасний дощ, а також гроза.

Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Температура:

вночі 13 — 18°,

вдень 26 — 31°.

Погода в Україні 4 липня. Фото: Укргідрометцентр

5 — 6 липня в західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів; в Україні підвищення температури на 3 — 5°.

Погода у Києві та області 4 липня

За словами синоптиків, очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +13 — 18°, вдень +26 — 31°;

у Києві вночі +16 — 18°, вдень +28 — 30°.

Сьогоднішній день у Києві — сонячний, сухий, спекотний.

Пожежна небезпека по Україні

Переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки:

3 — 6 липня в Черкаській,

4 — 6 і у Херсонській та Житомирській,

5 липня і у Волинській, Тернопільській, Хмельницькій,

6 липня і у Харківській областях.

Пожежна небезпека по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів тепла.