Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Сухо і спекотно: в яких областях сьогодні очікується +30 arrow

Сухо і спекотно: в яких областях сьогодні очікується +30

4 липня 2023 05:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 4 липня
Дівчина радіє сонечку. Фото: Українська правда
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 4 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Переважно буде сухо і спекотно. Хоча у деяких областях продовжаться дощі.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Погода в Україні 4 липня

Синоптики розповіли, що опади очікуються лише у західних та в північно-східних областях. Там буде короткочасний дощ, а також гроза.

Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Температура:

  • вночі 13 — 18°,
  • вдень 26 — 31°.
Погода в Україні 4 липня. Фото: Укргідрометцентр

5 — 6 липня в західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів; в Україні підвищення температури на 3 — 5°.

Погода у Києві та області 4 липня

За словами синоптиків, очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +13 — 18°, вдень +26 — 31°;
  • у Києві вночі +16 — 18°, вдень +28 — 30°.

Сьогоднішній день у Києві — сонячний, сухий, спекотний.

Пожежна небезпека по Україні

Переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки:

  • 3 — 6 липня в Черкаській,
  • 4 — 6 і у Херсонській та Житомирській,
  • 5 липня і у Волинській, Тернопільській, Хмельницькій,
  • 6 липня і у Харківській областях.
Пожежна небезпека по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів тепла. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз