Сухо і спекотно: в яких областях сьогодні очікується +30
Сьогодні, 4 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Переважно буде сухо і спекотно. Хоча у деяких областях продовжаться дощі.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 4 липня
Синоптики розповіли, що опади очікуються лише у західних та в північно-східних областях. Там буде короткочасний дощ, а також гроза.
Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.
Температура:
- вночі 13 — 18°,
- вдень 26 — 31°.
5 — 6 липня в західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів; в Україні підвищення температури на 3 — 5°.
Погода у Києві та області 4 липня
За словами синоптиків, очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.
Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +13 — 18°, вдень +26 — 31°;
- у Києві вночі +16 — 18°, вдень +28 — 30°.
Сьогоднішній день у Києві — сонячний, сухий, спекотний.
Пожежна небезпека по Україні
Переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки:
- 3 — 6 липня в Черкаській,
- 4 — 6 і у Херсонській та Житомирській,
- 5 липня і у Волинській, Тернопільській, Хмельницькій,
- 6 липня і у Харківській областях.
Нагадаємо, у другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів тепла.