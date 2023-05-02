Какой будет погода в Украине 3 мая

Настоящая весна: в каких областях Украины ожидать тепло и солнце завтра
Завтра, 3 мая, в Украине ожидается настоящее весеннее тепло, однако в некоторых областях температура воздуха снизится. Кратковременные осадки ожидаются только в западной части страны.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на завтра
С запада в Украину приближается облачность атмосферного фронта, которая приведет к кратковременным дождям в западных областях.
На остальной территории страны завтра ожидается сухая и солнечная погода.
"Температура воздуха в Украине в течение дня среды будет достигать +14+22 градусов, в западных областях начнется ее понижение, местами до +12+15 градусов", — рассказала Диденко.
Погода в Киеве
Завтра, 3 мая, в столице Украины ожидается +20 градусов, однако будет облачно. По словам Диденко, осадков в Киеве не предвидится.
Когда в Украину вернутся дожди и холод
Диденко рассказала, что в пятницу, 5 мая, в Украине ожидаются дожди. По ее словам, в течение выходных, 6 и 7 мая, снова похолодает.
В ночь на воскресенье, 7 мая, на севере Украины, включая Киевскую область, есть вероятность заморозков.
Напомним, сегодня, 2 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, однако без осадков. Солнце следует ожидать в столице Украины — Киеве. Май удивит как теплыми днями, так и морозами ночью.
Также мы писали, что синоптики рассказали о погодных условиях в начале мая. Днем в Украину приходит тепло, но ночью периодически ожидаются заморозки. Наименьшую температуру прогнозируют до 10 градусов мороза, а самая большая температура ожидается почти до 40 градусов тепла в южных областях.