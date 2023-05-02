Какой будет погода в Украине 3 мая

Дерево с цветами и парень в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 3 мая, в Украине ожидается настоящее весеннее тепло, однако в некоторых областях температура воздуха снизится. Кратковременные осадки ожидаются только в западной части страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

С запада в Украину приближается облачность атмосферного фронта, которая приведет к кратковременным дождям в западных областях.

На остальной территории страны завтра ожидается сухая и солнечная погода.

"Температура воздуха в Украине в течение дня среды будет достигать +14+22 градусов, в западных областях начнется ее понижение, местами до +12+15 градусов", — рассказала Диденко.

Погода в Киеве

Завтра, 3 мая, в столице Украины ожидается +20 градусов, однако будет облачно. По словам Диденко, осадков в Киеве не предвидится.

Космическое фото Украины, на котором можно увидеть безоблачное небо над страной. Фото: facebook.com/tala.didenko

Когда в Украину вернутся дожди и холод

Диденко рассказала, что в пятницу, 5 мая, в Украине ожидаются дожди. По ее словам, в течение выходных, 6 и 7 мая, снова похолодает.

В ночь на воскресенье, 7 мая, на севере Украины, включая Киевскую область, есть вероятность заморозков.

Напомним, сегодня, 2 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, однако без осадков. Солнце следует ожидать в столице Украины — Киеве. Май удивит как теплыми днями, так и морозами ночью.

Также мы писали, что синоптики рассказали о погодных условиях в начале мая. Днем в Украину приходит тепло, но ночью периодически ожидаются заморозки. Наименьшую температуру прогнозируют до 10 градусов мороза, а самая большая температура ожидается почти до 40 градусов тепла в южных областях.