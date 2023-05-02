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Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні буде по-весняному тепло

2 травня 2023 07:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода 2 травня в Україні
Кияни гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 2 травня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, проте без опадів. Сонце варто очікувати у столиці України — Києві. Травень здивує як теплими днями, так і морозами вночі. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 2 травня

Укргідрометцентр прогнозує невелику хмарність, без опадів, вітер переважно південний з переходом на північно-східний, 3-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься в діапазоні +4-9°.

У північних, Рівненській, Харківській та більшості центральних областей +1-6°. Також на поверхні ґрунту варто очікувати заморозків 0-3° з позначкою плюс.

Температура вдень в Україні потішить своїм теплом. Синоптики прогнозують +15-20°, на Закарпатті та Прикарпатті до +23°.

На високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень +5-10°.

погода
Прогноз погоди на 2 травня по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

Сьогодні в столиці та області спостерігається невелика хмарність, але без опадів. 

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у Києві вночі +4-6°, вдень +16-18°. На Київщині — вночі +1-6°, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень +15-20°.

Погода від Наталки Діденко

"Травень розпочинається в Україні заморозками", — зазначила народна синоптикиня Наталка Діденко.

Вона повідомляє, що найближчої ночі заморозки очікуються у західних областях та у північній частині України. Дійдуть до Вінниччини, а ось на північній Сумщині — менша ймовірність.

На решті території України вночі +3-8°, вдень +11-15° градусів, на Закарпатті та на Одещині +15-20°.

Прогноз погоди на травень

Середня місячна температура передбачається +14-18°, в горах +10-13°, що близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 35-72 мм, що в межах норми, на Закарпатті та Прикарпатті 132-170 мм, що дещо більше за норму.

Нагадаємо, що синоптики розповіли про погодні умови на початку травня. Вдень в Україну приходить тепло, але вночі періодично очікуються заморозки. Найменшу температуру прогнозують до 10 градусів морозу, а найбільша температура очікується майже до 40 градусів тепла в південних областях.

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