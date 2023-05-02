Какая будет погода 2 мая в Украине.

Киевляне гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 2 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, однако без осадков. Солнце следует ожидать в столице Украины — Киеве. Май удивит как теплыми днями, так и морозами ночью.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 2 мая

Укргидрометцентр прогнозирует небольшую облачность, без осадков, ветер преимущественно южный с переходом на северо-восточный, 3-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в диапазоне +4-9°.

В северных, Ровенской, Харьковской и большинстве центральных областей +1-6 °. Также на поверхности грунта следует ожидать заморозков 0-3° с отметкой плюс.

Температура днем в Украине порадует своим теплом. Синоптики прогнозируют +15-20°, в Закарпатье и Прикарпатье до +23 °.

На высокогорье Карпат ночью около 0°, днем +5-10°.

Прогноз погоды на 2 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

Сегодня в столице и области наблюдается небольшая облачность, но без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в Киеве ночью +4-6°, днем +16-18°. В Киевской области — ночью +1-6°, на поверхности грунта заморозки 0-3°, днем +15-20°.

Погода от Наталии Диденко

"Май начинается в Украине заморозками", — отметила народный синоптик Наталья Диденко.

Она сообщает, что в ближайшую ночь заморозки ожидаются в западных областях и в северной части Украины. Дойдут до Винницкой области, а вот на севере Сумской — меньшая вероятность.

На остальной территории Украины ночью +3-8°, днем +11-15°, на Закарпатье и в Одесской области +15-20°.

Прогноз погоды на май

Средняя месячная температура предполагается +14-18°, в горах +10-13°, что близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, что в пределах нормы, в Закарпатье и Прикарпатье 132-170 мм, что несколько больше нормы.

Напомним, что синоптики рассказали о погодных условиях в начале мая. Днем в Украину приходит тепло, но ночью периодически ожидаются заморозки. Наименьшую температуру прогнозируют до 10 градусов мороза, а самая большая температура ожидается почти до 40 градусов тепла в южных областях.