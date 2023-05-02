Якою буде погода в Україні 3 травня

Дерево з квітами та хлопець у Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 3 травня, в Україні очікується справжнє весняне тепло, однак в деяких областях температура повітря знизиться. Короткочасні опади очікуються лише в західній частині країни.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

Із заходу до України наближається хмарність атмосферного фронту, яка зумовить короткочасні дощі в західних областях.

На решті території країни завтра очікується суха та сонячна погода.

"Температура повітря в Україні протягом дня середи досягатиме +14+22 градусів, у західних областях почнеться її зниження, місцями до +12+15 градусів", — розповіла Діденко.

Погода в Києві

Завтра, 3 травня, у столиці України очікується +20 градусів, однак буде хмарно. За словами Діденко, опадів у Києві не передбачається.

Космічне фото України, на якому можна побачити безхмарне небо над країною. Фото: facebook.com/tala.didenko

Коли в Україну повернуться дощі та холод

Діденко розповіла, що в п'ятницю, 5 травня, в Україні очікуються дощі. За її словами, протягом вихідних, 6 та 7 травня, знову похолоднішає.

У ніч на неділю, 7 травня, на півночі України, включно з Київщиною, є ймовірність заморозків.

Нагадаємо, сьогодні, 2 травня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, проте без опадів. Сонце варто очікувати у столиці України — Києві. Травень здивує як теплими днями, так і морозами вночі.

Також ми писали, що синоптики розповіли про погодні умови на початку травня. Вдень в Україну приходить тепло, але вночі періодично очікуються заморозки. Найменшу температуру прогнозують до 10 градусів морозу, а найбільша температура очікується майже до 40 градусів тепла в південних областях.