Погода в Украине 15 сентября: где будет самая низкая температура

Киевлянки под зонтиком. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Атмосферный фронт с запада Европы уже на Украине. В четверг в западных регионах стартовали осадки, которые 15 сентября распространятся по восточному направлению.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 15 сентября

Как отметила синоптик 15 сентября дожди, кое-где с грозами пройдут в восточной части Украины. Также местные осадки ожидают в центральных областях и на юге Украины.

"Грозы могут сопровождаться порывистым ветром!" — предупредила Наталья Диденко.

В то же время днем 15 сентября в западных и северных областях, а также в Винницкой области дожди будут прекращаться, задержатся только в ближайшую ночь.

На большей части территории Украины жары не будет.

"Температура воздуха самой низкой ожидается в пятницу в Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Донбассе, +18+20 градусов. На остальной территории предполагается +20+24 градуса, не жарко", — рассказала синоптик.

В то же время летняя температура воздуха +25+29 градусов задержится в южных регионах — в Одесской, Николаевской, Херсонской и Крыму.

К тому же, по словам Натальи Диденко, на следующей неделе украинцев ожидает сухая и умеренно теплая погода.

"В дальнейшем температурный график выровняется и нас ожидает сухая умеренно теплая погода. Всю даже следующую неделю! С нюансами, конечно, все же будет преобладать комфортная погода", — говорит синоптик.

Воздействие атмосферного фронта из Европы. Фото: Наталья Диденко

Какая будет погода в Киеве 15 сентября

Синоптик говорит, что жители столицы могут ощутить на себе смену атмосферного фронта.

"Киевляне! Если болит голова или падает на клавиатуру, это вы чувствуете грядущее изменение погоды — приближение атмосферного фронта", — отметила Диденко.

В ночь с 14 на 15 сентября в Киеве прогнозирует дождь и грозу. Однако днем в пятницу осадки прекратятся.

"Температура воздуха за фронтом снизится и составит максимально 15 сентября всего +20 градусов", — рассказала синоптик.

Напомним, синоптики предупредили украинцев об опасной погоде завтра.

Также в Одессе объявили штормовое предупреждение.