Погода в Україні 15 вересня: де буде найнижча температура

Киянки під парасолькою. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Атмосферний фронт із заходу Європи вже в Україні. У четвер у західних регіонах стартували опади, які 15 вересня поширяться у східному напрямку.

Про це провідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 15 вересня

Як зазначила синоптик, 15-го вересня дощі, подекуди з грозами пройдуть у східній частині України. Також локальні опади очікують у центральних областях та на півдні України.

"Грози можуть супроводжуватися рвучким вітром!" — попередила Наталка Діденко.

Водночас вдень 15 вересня у західних та північних областях, а також на Вінниччині дощі припинятимуться, затримаються лише найближчої ночі.

На більшій частині території України спеки не буде.

"Температура повітря найнижчою очікується в п'ятницю на Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині, +18+20 градусів. На решті території передбачається +20+24 градуси, не спекотно", — розповіла синоптик.

Водночас літня температура повітря, +25+29 градусів затримається у південних регіонах — на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму.

До того ж словами Наталки Діденко на наступному тижні українців очікує суха та помірно тепла погода.

"Надалі температурний графік вирівняється і нас очікує суха помірно тепла погода. Аж увесь навіть наступний тиждень! З нюансами, звісно, проте все ж переважатиме комфортна погода", — каже синоптик.

Вплив атмосферного фронту з Європи. Фото: Наталка Діденко

Якою буде погода у Києві 15 вересня

Синоптик каже, що жителі столиці можуть відчути на собі зміну атмосферного фронту.

"Кияни! Якщо болить голова чи падає на клавіатуру, це ви відчуваєте прийдешню зміну погоди — наближення атмосферного фронту", — зазначила Діденко.

Водночас у ніч з 14 на 15 вересня у Києві прогнозує дощ та грозу. Однак вдень у п'ятницю опади припиняться.

"Температура повітря за фронтом знизиться і становитиме максимально 15-го вересня лише +20 градусів", — розповіла синоптик.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду на завтра.

Також в Одесі оголосили штормове попередження.