Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow "Спекотно не буде": народний синоптик розповіла, де завтра буде найнижча температура arrow

"Спекотно не буде": народний синоптик розповіла, де завтра буде найнижча температура

14 вересня 2023 20:56
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 15 вересня: де буде найнижча температура
Киянки під парасолькою. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Атмосферний фронт із заходу Європи вже в Україні. У четвер у західних регіонах стартували опади, які 15 вересня поширяться у східному напрямку.

Про це провідомила народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 15 вересня

Як зазначила синоптик, 15-го вересня дощі, подекуди з грозами пройдуть у східній частині України. Також локальні опади очікують у центральних областях та на півдні України.

"Грози можуть супроводжуватися рвучким вітром!" — попередила Наталка Діденко. 

Водночас вдень 15 вересня у західних та північних областях, а також на Вінниччині дощі припинятимуться, затримаються лише найближчої ночі.

На більшій частині території України спеки не буде.

"Температура повітря найнижчою очікується в п'ятницю на Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині, +18+20 градусів. На решті території передбачається +20+24 градуси, не спекотно", — розповіла синоптик.

Водночас літня температура повітря, +25+29 градусів затримається у південних регіонах — на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму.

До того ж словами Наталки Діденко на наступному тижні українців очікує суха та помірно тепла погода. 

"Надалі температурний графік вирівняється і нас очікує суха помірно тепла погода. Аж увесь навіть наступний тиждень! З нюансами, звісно, проте все ж переважатиме комфортна погода", — каже синоптик.

В Україну прийшов атмосферний фронт з Європи
Вплив атмосферного фронту з Європи. Фото: Наталка Діденко

Якою буде погода у Києві 15 вересня

Синоптик каже, що жителі столиці можуть відчути на собі зміну атмосферного фронту.

"Кияни! Якщо болить голова чи падає на клавіатуру, це ви відчуваєте прийдешню зміну погоди — наближення атмосферного фронту", — зазначила Діденко.

Водночас у ніч з 14 на 15 вересня у Києві прогнозує дощ та грозу. Однак вдень у п'ятницю опади припиняться.

"Температура повітря за фронтом знизиться і становитиме максимально 15-го вересня лише +20 градусів", — розповіла синоптик.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду на завтра.

Також  в Одесі оголосили штормове попередження.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Підбитий "Мінськ": наслідки ракетної атаки на Севастополь

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз