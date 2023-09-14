Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В Україну суне атмосферний фронт: синоптики розповіли, де сьогодні чекати на дощ та грози arrow

В Україну суне атмосферний фронт: синоптики розповіли, де сьогодні чекати на дощ та грози

14 вересня 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 14 вересня — збірний прогноз від синоптиків
Жінка йде у дощ вулицею. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 14 вересня, до України прийде атмосферний фронт. Він принесе потужні дощі, а також грози.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Погода в Україні 14 вересня

У Гідрометцентрі зазначають, що у четвер в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів; вранці та вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, короткочасні дощі, грози.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7 — 12 м/с.

Температура:

  • вночі 9 — 14°, 
  • вдень 23 — 28°.
Прогноз погоди на 14 вересня
Мапа погоди в України сьогодні, 14 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області 14 вересня

У Київській області у четвер буде мінлива хманість. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с.

"У Києві ще очікується тепла погода, до +27 градусів. Проте в другій половині дня чи надвечір дощі з грозою прийдуть і в столицю! Похолоднішає в Києві 15-го вересня", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у Києві від Meteoprog на 14 вересня
Прогноз погоди у Києві від Meteoprog сьогодні, 14 вересня. Фото: скриншот

Температура по області:

  • вночі 9 — 14°,
  • вдень 23 — 28°.
Прогноз погоди у КИєві на 14 - 19 вересня
Прогноз погоди у Києві від Meteoprog 14 — 19 вересня. Фото: скриншот

Температура по Києву:

  • вночі 12 — 14°,
  • вдень 24 — 26°.

Нагадаємо, 14 — 15 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який протягне дощі від заходу до сходу України. Проте вихідними та надалі погода вирівняється і нас знову чекають сонячні дні.

Також ми писали, що цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу, літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

"Україна поставить Росію на місце", — Яременко

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз