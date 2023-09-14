Погода в Україні сьогодні, 14 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Жінка йде у дощ вулицею. Фото: УНІАН

Сьогодні, 14 вересня, до України прийде атмосферний фронт. Він принесе потужні дощі, а також грози.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 14 вересня

У Гідрометцентрі зазначають, що у четвер в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів; вранці та вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, короткочасні дощі, грози.

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7 — 12 м/с.

Температура:

вночі 9 — 14°,

вдень 23 — 28°.

Мапа погоди в України сьогодні, 14 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області 14 вересня

У Київській області у четвер буде мінлива хманість. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с.

"У Києві ще очікується тепла погода, до +27 градусів. Проте в другій половині дня чи надвечір дощі з грозою прийдуть і в столицю! Похолоднішає в Києві 15-го вересня", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у Києві від Meteoprog сьогодні, 14 вересня. Фото: скриншот

Температура по області:

вночі 9 — 14°,

вдень 23 — 28°.

Прогноз погоди у Києві від Meteoprog 14 — 19 вересня. Фото: скриншот

Температура по Києву:

вночі 12 — 14°,

вдень 24 — 26°.

Нагадаємо, 14 — 15 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який протягне дощі від заходу до сходу України. Проте вихідними та надалі погода вирівняється і нас знову чекають сонячні дні.

Також ми писали, що цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу, літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.