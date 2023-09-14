Погода в Украине сегодня, 14 сентября - сборный прогноз от синоптиков

В Украине идет атмосферный фронт: синоптики рассказали, где сегодня ожидать дождь и грозу
Сегодня, 14 сентября, в Украину идет атмосферный фронт. Он принесет сильные дожди, а также грозы.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 14 сентября
В Гидрометцентре отмечают, что в четверг в Украине ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков; утром и днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, кратковременные дожди, грозы.
Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7 — 12 м/с.
Температура:
- ночью 9 — 14°,
- днем 23 — 28°.
Погода в Киеве и Киевской области 14 сентября
В Киевской области в четверг переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.
"В Киеве еще ожидается теплая погода, до +27 градусов. Однако во второй половине дня или к вечеру дожди с грозой придут и в столицу! Похолодает в Киеве 15 сентября", — написала синоптик Наталья Диденко.
Температура по области:
- ночью 9 — 14°,
- днем 23 — 28°.
Температура по Киеву:
- ночью 12 — 14°,
- днем 24 — 26°.
Напомним, 14 — 15 сентября в Украину придет холодный атмосферный фронт, который протянет дожди от запада до востока Украины. Однако в выходные и дальше погода выровняется и нас снова ждут солнечные дни.
Также мы писали, что в этом году мир пострадал от аномальной жары, которая бушевала летом. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.