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В Украине идет атмосферный фронт: синоптики рассказали, где сегодня ожидать дождь и грозу

14 сентября 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 14 сентября - сборный прогноз от синоптиков
Женщина идет в дождь по улице. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 14 сентября, в Украину идет атмосферный фронт. Он принесет сильные дожди, а также грозы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 14 сентября

В Гидрометцентре отмечают, что в четверг в Украине ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков; утром и днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, кратковременные дожди, грозы.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7 — 12 м/с.

Температура:

  • ночью 9 — 14°,
  • днем 23 — 28°.
Прогноз погоды на 14 сентября.
Карта погоды в Украине сегодня, 14 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 14 сентября

В Киевской области в четверг переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.

"В Киеве еще ожидается теплая погода, до +27 градусов. Однако во второй половине дня или к вечеру дожди с грозой придут и в столицу! Похолодает в Киеве 15 сентября", — написала синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog на 14 сентября.
Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog сегодня, 14 сентября. Фото: скриншот

Температура по области:

  • ночью 9 — 14°,
  • днем 23 — 28°.
Прогноз погоды в Киеве на 14 - 19 сентября.
Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog 14 — 19 сентября. Фото: скриншот

Температура по Киеву:

  • ночью 12 — 14°,
  • днем 24 — 26°.

Напомним, 14 — 15 сентября в Украину придет холодный атмосферный фронт, который протянет дожди от запада до востока Украины. Однако в выходные и дальше погода выровняется и нас снова ждут солнечные дни.

Также мы писали, что в этом году мир пострадал от аномальной жары, которая бушевала летом. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.

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