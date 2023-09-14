Погода в Україні на завтра 15 вересня — де очікуються сильні дощі з грозами

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні завтра, 15 вересня, буде хмарна погода з проясненнями. У більшості областей очікуються короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 15 вересня

Вночі дощі з грозами йтимуть на заході, півночі та центрі країни. Вдень очікуються опади на Лівобережжі. А саме вночі дощитиме на Закарпатті та Прикарпатті, вдень — у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях пройдуть значні дощі. На Житомирщині та Вінничині опадів не передбачається.

Вітер — південно-східний, на Правобережжі північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі — +13+18 градусів, на узбережжі морів до +20 градусів, у північно-східних, Львівській, Волинській та Рівненській областях — +8+13 градусів;

вдень — +17+23 градуси, на Закарпатті та південній частині +23+28 градусів.

Погода в Україні 15 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві

Завтра, 15 вересня, у регіоні очікуються короткочасні дощі з грозами.

Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря у столиці:

вночі — +16+18 градусів;

вдень — до +20 градусів.

Температура повітря в області:

вночі — +13+18 градусів;

вдень — +18+23 градуси.

Також в Укргідрометцентрі попередили мешканців регіону про небезпечені метеорологічні явища на цей день.

Інфографіка: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища по Україні

"15 вересня вночі у більшості західних, північних та центральних областей, вдень на Лівобережжі грози; вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях значні дощі. І рівень небезпечності", — йдеться у повідомленні.

Небезпечні метеорологічні явища по Україні на 15 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу, літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.