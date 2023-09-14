Погода в Україні на завтра 15 вересня — де очікуються сильні дощі з грозами

Справжня осінь: синоптики попередили українців про небезпечну погоду на завтра
В Україні завтра, 15 вересня, буде хмарна погода з проясненнями. У більшості областей очікуються короткочасні дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на 15 вересня
Вночі дощі з грозами йтимуть на заході, півночі та центрі країни. Вдень очікуються опади на Лівобережжі. А саме вночі дощитиме на Закарпатті та Прикарпатті, вдень — у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях пройдуть значні дощі. На Житомирщині та Вінничині опадів не передбачається.
Вітер — південно-східний, на Правобережжі північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі — +13+18 градусів, на узбережжі морів до +20 градусів, у північно-східних, Львівській, Волинській та Рівненській областях — +8+13 градусів;
- вдень — +17+23 градуси, на Закарпатті та південній частині +23+28 градусів.
Погода у Києві
Завтра, 15 вересня, у регіоні очікуються короткочасні дощі з грозами.
Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря у столиці:
- вночі — +16+18 градусів;
- вдень — до +20 градусів.
Температура повітря в області:
- вночі — +13+18 градусів;
- вдень — +18+23 градуси.
Також в Укргідрометцентрі попередили мешканців регіону про небезпечені метеорологічні явища на цей день.
Небезпечні метеорологічні явища по Україні
"15 вересня вночі у більшості західних, північних та центральних областей, вдень на Лівобережжі грози; вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях значні дощі. І рівень небезпечності", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу, літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.