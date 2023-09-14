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Настоящая осень: синоптики предупредили украинцев об опасной погоде на завтра

14 сентября 2023 15:03
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на завтра 15 сентября — где ожидаются сильные дожди с грозами
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине завтра, 15 сентября, облачная погода с прояснениями. В большинстве областей ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 15 сентября

Ночью пройдут дожди с грозами на западе, севере и центре страны. Днем ожидаются осадки на Левобережье. А именно ночью будет дождь в Закарпатье и Прикарпатье, днем — в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях пройдут значительные дожди. В Житомирской и Винницкой областях осадков не предполагается.

Ветер — юго-восточный, на Правобережье северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью — +13+18 градусов, на побережье морей до +20 градусов, в северо-восточных, Львовской, Волынской и Ровенской областях — +8 +13 градусов;
  • днем — +17+23 градуса, в Закарпатье и южной части — +23+28 градусов.
погода на 15 сентября
Погода в Украине 15 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

Завтра, 15 сентября, в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ветер северо-западный — 7-12 м/с.

Температура воздуха в столице:

  • ночью — +16 +18 градусов;
  • днем — до +20 градусов.

Температура воздуха в области:

  • ночью — +13 +18 градусов;
  • днем — +18 +23 градуса.

Также в Укргидрометцентре предупредили жителей региона об опасных метеорологических явлениях в этот день.

погода в Киевской области
Инфографика: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления по Украине

"15 сентября ночью в большинстве западных, северных и центральных областей, днем на Левобережье грозы; ночью в Закарпатье и Прикарпатье, днем в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях значительные дожди. I уровень опасности", — говорится в сообщении.

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Опасные метеорологические явления в Украине на 15 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в этом году мир пострадал от аномальной жары, которая бушевала летом. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 года побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.

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