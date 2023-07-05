Погода в Украине на 6 июля - где ожидается сильная жара

Прогноз погоды в Украине на 6 июля. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 6 июля, в Украине ожидается сухая и жаркая погода. В некоторых уголках страны температура воздуха будет достигать 37 градусов тепла.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, 6 июля сильная жара ожидается на юге и востоке Украине. Здесь будет около 35 градусов тепла, а в некоторых местах столбики термометров будут достигать отметки 37 градусов. Осадки не ожидаются, впрочем, в Одесской области вечером возможен дождь с грозой.

На западе, севере и в центральных регионах ожидаются сильные ливни и порывы ветра. На севере и в центре Украины ожидается 32-34 градусов тепла. В западных областях будет 23-29 градусов тепла.

Карта погоды в Украине на 6 июля. Фото: Наталья Диденко

Какой будет погода в Киеве

В Киеве ожидается жаркая погода. Температура воздуха составит 32-34 градусов тепла.

"Киевляне! Держитесь завтра. Дневная жара обещает щипаться, +32+34 градуса, атмосферное давление будет скакать, сначала высокое, затем понижение. Большую часть дня будет печь, затем — дожди, грозы, возможны вечером более сильные ливни и шквалистое усиление ветра", — сказала Диденко.

Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, что 6 июля, ожидается изнурительная жара по всей территории Украины. Однако в некоторых областях могут пройти кратковременные дожди с грозами.

В западных, северных и в большинстве центральных областей днем могут пройти кратковременные дожди с грозами. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, при грозах возможны местами порывы до 15-20 м/с. Кроме того, жителей региона предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Также мы писали, что второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Среднемесячная температура воздуха будет от +19°С до +25°С.