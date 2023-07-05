Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Жара будет щипаться: народный синоптик Наталья Диденко про погоду в Украине на завтра arrow

Жара будет щипаться: народный синоптик Наталья Диденко про погоду в Украине на завтра

5 июля 2023 22:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 6 июля - где ожидается сильная жара
Прогноз погоды в Украине на 6 июля. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В четверг, 6 июля, в Украине ожидается сухая и жаркая погода. В некоторых уголках страны температура воздуха будет достигать 37 градусов тепла.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Какой будет погода в Украине

По словам Диденко, 6 июля сильная жара ожидается на юге и востоке Украине. Здесь будет около 35 градусов тепла, а в некоторых местах столбики термометров будут достигать отметки 37 градусов. Осадки не ожидаются, впрочем, в Одесской области вечером возможен дождь с грозой.

На западе, севере и в центральных регионах ожидаются сильные ливни и порывы ветра. На севере и в центре Украины ожидается 32-34 градусов тепла. В западных областях будет 23-29 градусов тепла.

Карта погоды в Украине
Карта погоды в Украине на 6 июля. Фото: Наталья Диденко

Какой будет погода в Киеве

В Киеве ожидается жаркая погода. Температура воздуха составит 32-34 градусов тепла.

"Киевляне! Держитесь завтра. Дневная жара обещает щипаться, +32+34 градуса, атмосферное давление будет скакать, сначала высокое, затем понижение. Большую часть дня будет печь, затем — дожди, грозы, возможны вечером более сильные ливни и шквалистое усиление ветра", — сказала Диденко.

Диденко
Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, что 6 июля, ожидается изнурительная жара по всей территории Украины. Однако в некоторых областях могут пройти кратковременные дожди с грозами.

В западных, северных и в большинстве центральных областей днем могут пройти кратковременные дожди с грозами. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, при грозах возможны местами порывы до 15-20 м/с. Кроме того, жителей региона предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Также мы писали, что второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Среднемесячная температура воздуха будет от +19°С до +25°С.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз