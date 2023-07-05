Прогноз погоды в Украине 6 июля

Синоптики предупредили об изнуряющей жаре завтра
Завтра, 6 июля, ожидается изнурительная жара по всей территории Украины. Однако в некоторых областях могут пройти кратковременные дожди с грозами.
Об этом сообщает Укгридрометцентр.
Погода в Украине 6 июля
Следовательно, в западных, северных и в большинстве центральных областей днем могут пройти кратковременные дожди с грозами. На остальной территории без осадков.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, при грозах возможны местами порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +15 +20°С;
- днем +29 +34°С;
- на юге и востоке страны до +23°С;
- в южных областях до +37°С;
- в западных и Житомирской областях +23 +28°С;
- в Карпатах +17 +22°С.
Погода в Киеве и области 6 июля
Ночью, в столице, местами возможны кратковременные дожди, днем с грозой.
Ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозах возможны местами порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха в Киевской области:
- ночью +15 +20°С;
- днем +29 +34°С;
Температура воздуха в Киеве:
- ночью +18 +20°С;
- днем +30 +32°С.
Кроме того, жителей региона предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
Напомним, что во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Среднемесячная температура воздуха будет от +19°С до +25°С.