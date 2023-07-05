Прогноз погоды в Украине 6 июля

Жара в городе. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 6 июля, ожидается изнурительная жара по всей территории Украины. Однако в некоторых областях могут пройти кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает Укгридрометцентр.

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Погода в Украине 6 июля

Следовательно, в западных, северных и в большинстве центральных областей днем могут пройти кратковременные дожди с грозами. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, при грозах возможны местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +15 +20°С;

днем +29 +34°С;

на юге и востоке страны до +23°С;

в южных областях до +37°С;

в западных и Житомирской областях +23 +28°С;

в Карпатах +17 +22°С.

Погода в Украине 6 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 6 июля

Ночью, в столице, местами возможны кратковременные дожди, днем с грозой.

Ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозах возможны местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в Киевской области:

ночью +15 +20°С;

днем +29 +34°С;

Температура воздуха в Киеве:

ночью +18 +20°С;

днем +30 +32°С.

Кроме того, жителей региона предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Среднемесячная температура воздуха будет от +19°С до +25°С.