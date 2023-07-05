Прогноз погоди в Україні 6 липня

Спека у місті. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 6 липня, очікується виснажлива спека по всій території України. Однак, у деяких областях можуть пройти короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє Укгрідрометцентр.

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Відтак, у західних, північних, і у більшості центральних областей вдень можуть пройти короткочасні дощі з грозами. На решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с, під час гроз можливі місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +15 +20°С;

вдень +29 +34°С;

на півдні та сході країни до +23°С;

у південних областях до +37°С;

у західних та Житомирській областях +23 +28°С;

в Карпатах +17 +22°С.

Погода в Україні 6 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 6 липня

Вночі, у столиці, місцями можливі короткочасні дощі, вдень — з грозою.

Вітер південно-східний 3-8 м/с, під час гроз можливі місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря на Київщині:

вночі +15 +20°С;

вдень +29 +34°С;

Температура повітря у Києві:

вночі +18 +20°С;

вдень +30 +32°С.

Окрім цього, мешканців регіону попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.