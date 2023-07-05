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Синоптики попередили про виснажливу спеку завтра

5 липня 2023 14:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 6 липня
Спека у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 6 липня, очікується виснажлива спека по всій території України. Однак, у деяких областях можуть пройти короткочасні дощі з грозами. 

Про це повідомляє Укгрідрометцентр.  

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Погода в Україні 6 липня

Відтак, у західних, північних, і у більшості центральних областей вдень можуть пройти короткочасні дощі з грозами. На решті території без опадів. 

Вітер південно-східний, 3-8 м/с, під час гроз можливі місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +15 +20°С;
  • вдень +29 +34°С;
  • на півдні та сході країни до +23°С;
  • у південних областях до +37°С;
  • у західних та Житомирській областях +23 +28°С;
  • в Карпатах +17 +22°С. 
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Погода в Україні 6 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 6 липня

Вночі, у столиці, місцями можливі короткочасні дощі, вдень — з грозою. 

Вітер південно-східний 3-8 м/с, під час гроз можливі місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря на Київщині:

  • вночі +15 +20°С;
  • вдень +29 +34°С;

Температура повітря у Києві:

  • вночі +18 +20°С;
  • вдень +30 +32°С.

Окрім цього, мешканців регіону попереджають про небезпечні метеорологічні явища. 

 

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С. 

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