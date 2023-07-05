Прогноз погоди в Україні 6 липня

Синоптики попередили про виснажливу спеку завтра
Завтра, 6 липня, очікується виснажлива спека по всій території України. Однак, у деяких областях можуть пройти короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомляє Укгрідрометцентр.
Погода в Україні 6 липня
Відтак, у західних, північних, і у більшості центральних областей вдень можуть пройти короткочасні дощі з грозами. На решті території без опадів.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с, під час гроз можливі місцями пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі +15 +20°С;
- вдень +29 +34°С;
- на півдні та сході країни до +23°С;
- у південних областях до +37°С;
- у західних та Житомирській областях +23 +28°С;
- в Карпатах +17 +22°С.
Погода у Києві та області 6 липня
Вночі, у столиці, місцями можливі короткочасні дощі, вдень — з грозою.
Вітер південно-східний 3-8 м/с, під час гроз можливі місцями пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря на Київщині:
- вночі +15 +20°С;
- вдень +29 +34°С;
Температура повітря у Києві:
- вночі +18 +20°С;
- вдень +30 +32°С.
Окрім цього, мешканців регіону попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Нагадаємо, що в другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.