Погода в Україні на 6 липня - де очікується сильна спека

Прогноз погоди в Україні на 6 липня. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 6 липня, в Україні очікується суха та спекотна погода. У деяких куточках країни температура повітря сягатиме 37 градусів тепла.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Якою буде погода в Україні

За словами Діденкj, 6 липня сильна спека очікується на півдні та сході України. Тут буде близько 35 градусів тепла, а в деяких місцях стовпчики термометрів досягатимуть позначки 37 градусів. Опади не очікуються, втім, на Одещині увечері можливий дощ із грозою.

На заході, півночі та в центральних регіонах очікуються сильні зливи та пориви вітру. На півночі та в центрі України очікується 32-34 градуси тепла. У західних областях буде 23-29 градусів тепла.

Карта погоди в Україні на 6 липня. Фото: Наталія Діденко

Якою буде погода у Києві

У Києві очікується спекотна погода. Температура повітря становитиме 32-34 градуси тепла.

"Кияни! Тримайтеся завтра. Денна спека обіцяє щипатися, +32+34 градуси, атмосферний тиск скакатиме, спочатку високий, потім пониження. Більшу частину дня буде пекти, потім — дощі, грози, можливі ввечері сильніші зливи та шквалисте посилення вітру", — сказала Діденко.

Повідомлення Наталії Діденко. Фото: скріншот

Нагадаємо, що 6 липня очікується виснажлива спека по всій території України. Однак у деяких областях можуть бути короткочасні дощі з грозами.

У західних, північних та більшості центральних областей вдень можуть пройти короткочасні дощі з грозами. На решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с, при грозі можливі місцями пориви до 15-20 м/с. Крім того, мешканців регіону попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Також ми писали, що другий місяць літа буде спекотно, але без дощу не обійдеться. Середньомісячна температура повітря від +19°С до +25°С.