Прогноз погоды в Украине на 11 сентября от Укргидрометцентра

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 11 сентября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В одном регионе температура воздуха поднимется до +30 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что осадков завтра не предвидится.

Ветер будет переменным, 3-8 м/с.

Температура ночью +5+10, на побережье морей до +13, а днем +19+24, на Закарпатье до +30.

Прогноз погоды на 11 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Завтра, 11 сентября, в столичном регионе осадков не ожидается.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +5+10, днем +19+24;

в Киеве ночью +8+10, днем +22+24.

Напомним, в воскресенье, 10 сентября, в Украине ожидается переменная облачность с температурой воздуха днем около 23 градусов тепла. Ночью термометр может показывать +7. В частности, в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Также мы писали, что сентябрь этого года будет с переходной погодой. Синоптики отмечают, что это уже не лето, но еще и не совсем осень.