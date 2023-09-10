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Жара возвращается: в Укргидрометцентре рассказали, где завтра в Украине будет +30

10 сентября 2023 14:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 11 сентября от Укргидрометцентра
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 11 сентября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В одном регионе температура воздуха поднимется до +30 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что осадков завтра не предвидится.

Ветер будет переменным, 3-8 м/с.

Температура ночью +5+10, на побережье морей до +13, а днем +19+24, на Закарпатье до +30.

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Прогноз погоды на 11 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Завтра, 11 сентября, в столичном регионе осадков не ожидается.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +5+10, днем +19+24;
  • в Киеве ночью +8+10, днем +22+24.

Напомним, в воскресенье, 10 сентября, в Украине ожидается переменная облачность с температурой воздуха днем около 23 градусов тепла. Ночью термометр может показывать +7. В частности, в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Также мы писали, что сентябрь этого года будет с переходной погодой. Синоптики отмечают, что это уже не лето, но еще и не совсем осень.

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