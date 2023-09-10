Прогноз погоды в Украине на 11 сентября от Укргидрометцентра

Жара возвращается: в Укргидрометцентре рассказали, где завтра в Украине будет +30
Завтра, 11 сентября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В одном регионе температура воздуха поднимется до +30 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
Синоптики рассказали, что осадков завтра не предвидится.
Ветер будет переменным, 3-8 м/с.
Температура ночью +5+10, на побережье морей до +13, а днем +19+24, на Закарпатье до +30.
Погода в Киевской области
Завтра, 11 сентября, в столичном регионе осадков не ожидается.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +5+10, днем +19+24;
- в Киеве ночью +8+10, днем +22+24.
Напомним, в воскресенье, 10 сентября, в Украине ожидается переменная облачность с температурой воздуха днем около 23 градусов тепла. Ночью термометр может показывать +7. В частности, в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
Также мы писали, что сентябрь этого года будет с переходной погодой. Синоптики отмечают, что это уже не лето, но еще и не совсем осень.