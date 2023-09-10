Прогноз погоди в Україні на 11 вересня від Укргідрометцентру

Спека повертається: в Укргідрометцентрі розповіли, де завтра в Україні буде +30
Завтра, 11 вересня, по всій території України очікується мінлива хмарність. В одному регіоні температура повітря підніметься до +30 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на завтра
Синоптики розповіли, що опадів завтра не передбачається.
Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі +5+10, на узбережжі морів до +13, а вдень +19+24, на Закарпатті до +30.
Погода по Київській області
Завтра, 11 вересня, у столичному регіоні опадів не передбачається.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +5+10, вдень +19+24;
- у Києві вночі +8+10, вдень +22+24.
Нагадаємо, у неділю, 10 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність із температурою повітря вдень близько 23 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів можуть показувати +7. Зокрема, у Харківській, Сумській та Чернігівській областях.
Також ми писали, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.