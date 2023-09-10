Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Спека повертається: в Укргідрометцентрі розповіли, де завтра в Україні буде +30 arrow

Спека повертається: в Укргідрометцентрі розповіли, де завтра в Україні буде +30

10 вересня 2023 14:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 11 вересня від Укргідрометцентру
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 11 вересня, по всій території України очікується мінлива хмарність. В одному регіоні температура повітря підніметься до +30 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що опадів завтра не передбачається. 

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі +5+10, на узбережжі морів до +13, а вдень +19+24, на Закарпатті до +30.

null
Прогноз погоди на 11 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Завтра, 11 вересня, у столичному регіоні опадів не передбачається. 

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +5+10, вдень +19+24;
  • у Києві вночі +8+10, вдень +22+24.

Нагадаємо, у неділю, 10 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність із температурою повітря вдень близько 23 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів можуть показувати +7. Зокрема, у Харківській, Сумській та Чернігівській областях. 

Також ми писали, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Військовий облік жінок: чи повертатимуть медиків з-за кордону

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз