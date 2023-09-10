Прогноз погоди в Україні на 11 вересня від Укргідрометцентру

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 11 вересня, по всій території України очікується мінлива хмарність. В одному регіоні температура повітря підніметься до +30 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що опадів завтра не передбачається.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі +5+10, на узбережжі морів до +13, а вдень +19+24, на Закарпатті до +30.

Прогноз погоди на 11 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Завтра, 11 вересня, у столичному регіоні опадів не передбачається.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +5+10, вдень +19+24;

у Києві вночі +8+10, вдень +22+24.

Нагадаємо, у неділю, 10 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність із температурою повітря вдень близько 23 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів можуть показувати +7. Зокрема, у Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Також ми писали, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.