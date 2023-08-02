Прогноз погоды в Украине на 3 августа от Наталки Диденко

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 3 августа, по всей территории Украины будет жарко. Температура воздуха в большинстве областей ожидается +28+32 градусов.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

По словам Диденко, завтра днем будет антициклональный характер погоды — в Украине без осадков. Лишь в ближайшую ночь на Левобережье страны возможны локальные дожди, а также грозы.

Температура воздуха повысится до +28+32 градусов.

"В дальнейшем жара в Украине будет раскручиваться — в течение пятницы, субботы и воскресенья ожидается +32+38 градусов, на юге и востоке, вероятно, до +40 градусов", — рассказала Диденко.

Погода в Киеве

В ближайшую ночь в столице ожидается дождь с грозой. Днем в Киеве будет сухо.

Максимальная температура воздуха будет около +29 градусов.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в Украине 3 августа ожидается пасмурная погода. В некоторых регионах пройдут дожди с грозами.

Также мы писали, что август этого года будет жарким. Синоптики прогнозируют, что месяц будет теплее нормы.

Добавим, в течение июля экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.