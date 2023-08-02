Прогноз погоди в Україні на 3 серпня від Наталки Діденко

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 3 серпня, по всій території України буде спекотно. Температура повітря в більшості областей очікуються +28+32 градусів.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на завтра

За словами Діденко, завтра вдень буде антициклональний характер погоди — в Україні значною мірою без опадів. Лише найближчої ночі на Лівобережжі країни можливі локальні дощі, а також грози.

Температура повітря підвищиться до +28+32 градусів.

"Надалі спека в Україні розкручуватиметься — впродовж п'ятниці, суботи й неділі очікується +32+38 градусів, на півдні та сході, ймовірно, до +40 градусів", — розповіла Діденко.

Погода в Києві

Найближчої ночі у столиці очікується дощ з грозою. Вдень у Києві буде сухо.

Максимальна температура повітря буде близько +29 градусів.

Пост Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в Україні 3 серпня очікується похмура погода. У деяких регіонах країни пройдуть дощі з грозами.

Також ми писали, що цьогорічний серпень буде спекотний. Синоптики прогнозують, що місяць буде теплішим за норму.

Додамо, протягом липня екстремально висока температура викликала хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.