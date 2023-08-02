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Спека повертається: прогноз погоди в Україні на завтра від Наталки Діденко

2 серпня 2023 21:32
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 3 серпня від Наталки Діденко
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 3 серпня, по всій території України буде спекотно. Температура повітря в більшості областей очікуються +28+32 градусів.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

За словами Діденко, завтра вдень буде антициклональний характер погоди — в Україні значною мірою без опадів. Лише найближчої ночі на Лівобережжі країни можливі локальні дощі, а також грози. 

Температура повітря підвищиться до +28+32 градусів.

"Надалі спека в Україні розкручуватиметься — впродовж п'ятниці, суботи й неділі очікується +32+38 градусів, на півдні та сході, ймовірно, до +40 градусів", — розповіла Діденко.

Погода в Києві

Найближчої ночі у столиці очікується дощ з грозою. Вдень у Києві буде сухо.

Максимальна температура повітря буде близько +29 градусів.

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Пост Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в Україні 3 серпня очікується похмура погода. У деяких регіонах країни пройдуть дощі з грозами.

Також ми писали, що цьогорічний серпень буде спекотний. Синоптики прогнозують, що місяць буде теплішим за норму.

Додамо, протягом липня екстремально висока температура викликала хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.

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