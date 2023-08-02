Прогноз погоди в Україні на 3 серпня від Наталки Діденко

Спека повертається: прогноз погоди в Україні на завтра від Наталки Діденко
Завтра, 3 серпня, по всій території України буде спекотно. Температура повітря в більшості областей очікуються +28+32 градусів.
Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на завтра
За словами Діденко, завтра вдень буде антициклональний характер погоди — в Україні значною мірою без опадів. Лише найближчої ночі на Лівобережжі країни можливі локальні дощі, а також грози.
Температура повітря підвищиться до +28+32 градусів.
"Надалі спека в Україні розкручуватиметься — впродовж п'ятниці, суботи й неділі очікується +32+38 градусів, на півдні та сході, ймовірно, до +40 градусів", — розповіла Діденко.
Погода в Києві
Найближчої ночі у столиці очікується дощ з грозою. Вдень у Києві буде сухо.
Максимальна температура повітря буде близько +29 градусів.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в Україні 3 серпня очікується похмура погода. У деяких регіонах країни пройдуть дощі з грозами.
Також ми писали, що цьогорічний серпень буде спекотний. Синоптики прогнозують, що місяць буде теплішим за норму.
Додамо, протягом липня екстремально висока температура викликала хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.