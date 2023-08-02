Погода в Україні на 3 серпня - синоптики попередили про небезпеку

Прогноз погоди в Україні на 3 серпня. Фото: google

В Україні, 3 серпня, очікується похмура погода. У деяких регіонах країни пройдуть дощі із грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 3 серпня

Повідомляється, що у північних, центральних та південних областях, а також на крайньому заході та сході України очікуються короткочасні дощі з грозами.

Вітер буде західний та південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 13-18 градусів тепла. На півдні та сході вночі буде 17-22 градуси тепла, а вдень очікується 25-30 градусів тепла. На Одещині стовпчики термометрів піднімуться до позначки 33 градусів тепла, а в Карпатах до 25 градусів тепла.

Погода в Україні на 3 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

Згідно з наданими даними, у столиці та Київській області очікується значне погіршення погодних умов. У другій половині дня 2 серпня до ночі 3 серпня очікується сильна гроза.

Погода в Києві та області на 3 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження для українців

Укргідрометцентр попереджає, що до вечора 2 серпня, а також уночі 3 серпня у західних та північних районах очікуються грози. Оголошено перший рівень небезпеки жовтий.

Погода в Україні на 3 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що 2 серпня по всій території України мінлива хмарність. У деяких областях очікуються дощі та грози. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, при грозах подекуди пориви 15-20 м/с.

За словами народного синоптика Наталки Діденко, грозові дощі 2 серпня будуть у західних областях України. Увечері опади пройдуть до північних, центральних областей та Одеської області. До того ж дощі очікуються на крайньому сході України.