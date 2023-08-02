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На Украину надвигается опасность: синоптики про погоду на завтра

2 августа 2023 15:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 3 августа - синоптики предупредили об опасности
Прогноз погоды в Украине на 3 августа. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине, 3 августа ожидается пасмурная погода. В некоторых регионах страны пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 3 августа

Сообщается, что в северных, центральных и южных областях, а также на крайнем западе и востоке Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет западный и юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью составит 13-18 градусов тепла. На юге и востоке ночью будет 17-22 градусов тепла, а днем ожидается 25-30 градусов тепла. В Одесской области столбики термометров поднимутся до отметки 33 градусов тепла, а в Карпатах до 25 градусов тепла.

Погода в Украине на 3 августа
Погода в Украине на 3 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

Согласно предоставленным данным, в столице и Киевской области ожидается значительное ухудшение погодных условий. Во второй половине дня 2 августа и до ночи 3 августа ожидается сильная гроза.

Погода
Погода в Киеве и области на 3 августа. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение для украинцев

Укргидрометцентр предупреждает, что к вечеру 2 августа, а также ночью 3 августа в западных и северных районах ожидаются грозы. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Погода
Погода в Украине на 3 августа. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что 2 августа, по всей территории Украины переменная облачность. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, при грозах кое-где порывы 15-20 м/с. 

По словам народного синоптика Наталки Диденко, грозовые дожди 2 августа будут в западных областях Украины. Вечером осадки пройдут до северных, центральных областей и Одесской области. К тому же, дожди ожидаются на крайнем востоке Украины.

 

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