Прогноз погоды в Украине сегодня, 2 августа

Гроза в Киеве. Фото: From-ua.com

Сегодня, 2 августа, по всей территории Украины переменная облачность. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 2 августа

Сегодня ночью в западных и местами восточных областях, днем в Украине кроме большинства южных, Днепропетровской и Полтавской областей будут кратковременные дожди, а также грозы.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, при грозах кое-где порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +15-20°C, днем +25-30°C. В западных областях ожидается +21-26°C.

Прогноз погоды на 2 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня в Киевской области будет переменная облачность. Синоптики рассказали, что ночью осадков не будет, а днем — кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер южный, 5-10 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в области ночью +15-20°C, днем +25-30°C. В Киеве ночью +17-19°C, днем +27-29°C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам народного синоптика Наталки Диденко, грозовые дожди сегодня будут в западных областях Украины. Вечером осадки пройдут до северных, центральных областей и Одесской области. К тому же, дожди ожидаются на крайнем востоке Украины.

"От осадков смогут увернуться Днепропетровщина, значительная часть Полтавщины, восток Кировоградщины, Херсонщина, Николаевщина, Запорожье и Крым", — рассказала Диденко.

Температура воздуха будет +25-32°C.

Погода на 2 августа. Фото: t.me/PohodaNatalka

Источник: t.me/PohodaNatalka

Напомним, что август этого года будет жарким. Синоптики прогнозируют, что месяц будет теплее нормы.