Прогноз погоды в Украине сегодня, 2 августа

Гроза накроет несколько областей: синоптики предупреждают о ненастье
Сегодня, 2 августа, по всей территории Украины переменная облачность. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 2 августа
Сегодня ночью в западных и местами восточных областях, днем в Украине кроме большинства южных, Днепропетровской и Полтавской областей будут кратковременные дожди, а также грозы.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, при грозах кое-где порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет +15-20°C, днем +25-30°C. В западных областях ожидается +21-26°C.
Погода в Киевской области
Сегодня в Киевской области будет переменная облачность. Синоптики рассказали, что ночью осадков не будет, а днем — кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер южный, 5-10 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в области ночью +15-20°C, днем +25-30°C. В Киеве ночью +17-19°C, днем +27-29°C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По словам народного синоптика Наталки Диденко, грозовые дожди сегодня будут в западных областях Украины. Вечером осадки пройдут до северных, центральных областей и Одесской области. К тому же, дожди ожидаются на крайнем востоке Украины.
"От осадков смогут увернуться Днепропетровщина, значительная часть Полтавщины, восток Кировоградщины, Херсонщина, Николаевщина, Запорожье и Крым", — рассказала Диденко.
Температура воздуха будет +25-32°C.
Напомним, что август этого года будет жарким. Синоптики прогнозируют, что месяц будет теплее нормы.