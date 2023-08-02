Прогноз погоди в Україні сьогодні, 2 серпня

Гроза в вечірньому Києві. Фото: From-ua.com

Сьогодні, 2 серпня, по всій території України буде мінлива хмарність. У деяких областях очікуються дощі та грози.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 2 серпня

Сьогодні вночі в західних та місцями східних областях, вдень в Україні, крім більшості південних, Дніпропетровської та Полтавської областей, будуть короткочасні дощі, а також грози.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с, при грозах подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде +15-20°C, вдень +25-30°C. У західних областях очікується +21-26°C.

Прогноз погоди на 2 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області

Сьогодні на Київщині буде мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що вночі опадів не буде, а вдень — короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер південний, 5-10 м/с, при грозах подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в області вночі +15-20°C, вдень +25-30°C. У Києві вночі +17-19°C, вдень +27-29°C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, грозові дощі сьогодні будуть у західних областях України. Ввечері опади дійдуть до північних, центральних областей та Одеської області. До того ж дощі очікуються на крайньому сході України.

"Від опадів зможуть ухилитися Дніпропетровщина, значна частина Полтавщини, схід Кіровоградщини, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Крим", — розповіла Діденко.

Температура повітря буде +25-32°C.

Погода на 2 серпня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Джерело: t.me/PohodaNatalka

Нагадаємо, що цьогорічний серпень буде спекотний. Синоптики прогнозують, що місяць буде теплішим за норму.