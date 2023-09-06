Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Жара понемногу покидает Украину: синоптики рассказали, где сегодня будет только +10 arrow

Жара понемногу покидает Украину: синоптики рассказали, где сегодня будет только +10

6 сентября 2023 05:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Погода в Україні сьогодні, 6 вересня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog та Наталки Діденко
Осень в столице. Фото: Новости.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

6 сентября в Украине ожидается сухая погода. Осадков не предполагается. Максимальная дневная температура ожидается +29 в Николаевской и Одесской областях. Прохладее всего будет во Львовской области. Там ночью ожидается +10.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Погода в Украине 6 сентября

Синоптики прогнозируют, что осадков не предполагается.

Ветер будет северо-западный, на Левобережье северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха ожидается:

  • ночью +9+14 °C;
  • днем +22+27 °C.
прогноз погоды на 6 сентября
Погода в Украине на 6 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области

Синоптики отмечают, что в Киеве в этот день осадки не ожидаются. В столичном регионе ожидается переменная облачность.

Температура воздуха по области:

  • ночью +9+14 °C;
  • днем +22+27 °C.
погода в Киевской области 6 сентября
Прогноз погоды в Киевской области от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура в Киеве:

  • ночью +12+14 °C;
  • днем +24+26 °C.
погода в Киеве 6 сентября
Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, в Украине с 4 по 10 сентября будет преобладать сухая погода с комфортной температурой воздуха. Также количество осадков будет небольшим.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Как вести дипломатию с врагом в ООН и наказать его за детей: интервью с Кислицей

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз