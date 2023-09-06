Погода в Україні сьогодні, 6 вересня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog та Наталки Діденко

Жара понемногу покидает Украину: синоптики рассказали, где сегодня будет только +10
6 сентября в Украине ожидается сухая погода. Осадков не предполагается. Максимальная дневная температура ожидается +29 в Николаевской и Одесской областях. Прохладее всего будет во Львовской области. Там ночью ожидается +10.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 6 сентября
Синоптики прогнозируют, что осадков не предполагается.
Ветер будет северо-западный, на Левобережье северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха ожидается:
- ночью +9+14 °C;
- днем +22+27 °C.
Погода в Киеве и Киевской области
Синоптики отмечают, что в Киеве в этот день осадки не ожидаются. В столичном регионе ожидается переменная облачность.
Температура воздуха по области:
- ночью +9+14 °C;
- днем +22+27 °C.
Температура в Киеве:
- ночью +12+14 °C;
- днем +24+26 °C.
Напомним, в Украине с 4 по 10 сентября будет преобладать сухая погода с комфортной температурой воздуха. Также количество осадков будет небольшим.