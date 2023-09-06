Погода в Україні сьогодні, 6 вересня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog та Наталки Діденко

Осень в столице. Фото: Новости.

6 сентября в Украине ожидается сухая погода. Осадков не предполагается. Максимальная дневная температура ожидается +29 в Николаевской и Одесской областях. Прохладее всего будет во Львовской области. Там ночью ожидается +10.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 6 сентября

Синоптики прогнозируют, что осадков не предполагается.

Ветер будет северо-западный, на Левобережье северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха ожидается:

ночью +9+14 °C;

днем +22+27 °C.

Погода в Украине на 6 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области

Синоптики отмечают, что в Киеве в этот день осадки не ожидаются. В столичном регионе ожидается переменная облачность.

Температура воздуха по области:

ночью +9+14 °C;

днем +22+27 °C.

Прогноз погоды в Киевской области от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура в Киеве:

ночью +12+14 °C;

днем +24+26 °C.

Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, в Украине с 4 по 10 сентября будет преобладать сухая погода с комфортной температурой воздуха. Также количество осадков будет небольшим.