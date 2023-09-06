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Спека потроху полишає Україну: синоптики розповіли, де сьогодні буде лише +10

6 вересня 2023 05:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Погода в Україні сьогодні, 6 вересня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog та Наталки Діденко
Осінь у столиці. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 6 вересня, в Україні очікується суха погода. Опадів не передбачається. Максимальна денна температура очікується +29 у Миколаївській та Одеській областях. Прохолодно буде у Львівській області. Там вночі очікується +10.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 6 вересня

Синоптики прогнозують, що опадів не передбачається.

Вітер буде північно-західний, на Лівобережжі — північно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря очікується:

  • вночі +9+14 °C;
  • вдень +22+27 °C.
прогноз погоди на 6 вересня
Погода в Україні на 6 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області

Синоптики зазначають, що у Києві в цей день опадів не передбачається. У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. 

Температура повітря по області:

  • вночі +9+14 °C;
  • вдень +22+27 °C.
погода у Київській області 6 вересня
Прогноз погоди у Київській області від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура у Києві:

  • вночі +12+14 °C;
  • вдень +24+26 °C.
погода у Києві 6 вересня
Прогноз погоди у Києві від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні з 4 по 10 вересня переважатиме суха погода з комфортною температурою повітря. Також кількість опадів буде невеликою.

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