Погода в Україні сьогодні, 6 вересня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog та Наталки Діденко

Спека потроху полишає Україну: синоптики розповіли, де сьогодні буде лише +10
Сьогодні, 6 вересня, в Україні очікується суха погода. Опадів не передбачається. Максимальна денна температура очікується +29 у Миколаївській та Одеській областях. Прохолодно буде у Львівській області. Там вночі очікується +10.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 6 вересня
Синоптики прогнозують, що опадів не передбачається.
Вітер буде північно-західний, на Лівобережжі — північно-східний, 5 — 10 м/с.
Температура повітря очікується:
- вночі +9+14 °C;
- вдень +22+27 °C.
Погода у Києві та Київській області
Синоптики зазначають, що у Києві в цей день опадів не передбачається. У столичному регіоні очікується мінлива хмарність.
Температура повітря по області:
- вночі +9+14 °C;
- вдень +22+27 °C.
Температура у Києві:
- вночі +12+14 °C;
- вдень +24+26 °C.
Нагадаємо, в Україні з 4 по 10 вересня переважатиме суха погода з комфортною температурою повітря. Також кількість опадів буде невеликою.