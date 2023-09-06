Погода в Україні сьогодні, 6 вересня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog та Наталки Діденко

Осінь у столиці. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 вересня, в Україні очікується суха погода. Опадів не передбачається. Максимальна денна температура очікується +29 у Миколаївській та Одеській областях. Прохолодно буде у Львівській області. Там вночі очікується +10.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 6 вересня

Синоптики прогнозують, що опадів не передбачається.

Вітер буде північно-західний, на Лівобережжі — північно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря очікується:

вночі +9+14 °C;

вдень +22+27 °C.

Погода в Україні на 6 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області

Синоптики зазначають, що у Києві в цей день опадів не передбачається. У столичному регіоні очікується мінлива хмарність.

Температура повітря по області:

вночі +9+14 °C;

вдень +22+27 °C.

Прогноз погоди у Київській області від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура у Києві:

вночі +12+14 °C;

вдень +24+26 °C.

Прогноз погоди у Києві від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні з 4 по 10 вересня переважатиме суха погода з комфортною температурою повітря. Також кількість опадів буде невеликою.