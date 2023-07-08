Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 8 июля, в Украине будет царить жаркая летняя погода. Однако в некоторых областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 8 июля

По данным синоптиков, 8 июля в западных и Житомирской областях без осадков. На остальной территории ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно северный, 7 — 12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы и шквалы 15 — 20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +14+19°С;

днем +29+34°С;

в центральных областях +27°С;

в юго-восточной части ночью +19+24°С;

Погода в Украине 8 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 8 июля

В столице и области 8 июля местами кратковременные дожди с грозами.

Ветер северный, 7 — 12 м/с, днем отдельные порывы 15 — 18 м/с.

"В Киеве суббота и воскресенье ожидаются преимущественно солнечными, с комфортной температурой воздуха +23+26 градусов. Разве что в ближайшую ночь есть вероятность кратковременного дождя с грозой. В Киеве выходные будут ветреными, будет задуваться с севера", — написала народный синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха:

в области ночью +14+19°С, днем +20+25°С;

в Киеве ночью +17+19°С, днем +23+25°С.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Опасные метеорологические явления в Украине

8 июля в Украине, кроме западных и Житомирской областей, грозы в южных, центральных и восточных областях порывы ветра и шквалы 15 — 20 м/с.

Опасные метеорологические явления в Украине Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Средняя лунная температура воздуха будет составлять от +19°С до +25°С.