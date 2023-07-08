Жара и практически без дождя: в каких областях сегодня будет припекать
Сегодня, 8 июля, в Украине будет царить жаркая летняя погода. Однако в некоторых областях возможны кратковременные дожди с грозами.
Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 8 июля
По данным синоптиков, 8 июля в западных и Житомирской областях без осадков. На остальной территории ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Ветер преимущественно северный, 7 — 12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы и шквалы 15 — 20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +14+19°С;
- днем +29+34°С;
- в центральных областях +27°С;
- в юго-восточной части ночью +19+24°С;
Погода в Киеве и области 8 июля
В столице и области 8 июля местами кратковременные дожди с грозами.
Ветер северный, 7 — 12 м/с, днем отдельные порывы 15 — 18 м/с.
"В Киеве суббота и воскресенье ожидаются преимущественно солнечными, с комфортной температурой воздуха +23+26 градусов. Разве что в ближайшую ночь есть вероятность кратковременного дождя с грозой. В Киеве выходные будут ветреными, будет задуваться с севера", — написала народный синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха:
- в области ночью +14+19°С, днем +20+25°С;
- в Киеве ночью +17+19°С, днем +23+25°С.
Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.
Опасные метеорологические явления в Украине
8 июля в Украине, кроме западных и Житомирской областей, грозы в южных, центральных и восточных областях порывы ветра и шквалы 15 — 20 м/с.
Напомним, что во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Средняя лунная температура воздуха будет составлять от +19°С до +25°С.