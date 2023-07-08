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Спека і практично без дощу: в яких областях сьогодні буде найгарячіше

8 липня 2023 05:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 8 липня
Люди гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 8 липня, в Україні пануватиме спекотна літня погода. Однак, у деяких областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 8 липня

За даними синоптиків, 8 липня, у західних та Житомирській областях без опадів. На решті території очікуються короткочасні дощі та грози. 

Вітер переважно північний, 7 — 12 м/с, у південних, центральних та східних областях пориви та шквали 15 — 20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +14 +19°С;
  • вдень +29 +34°С;
  • в центральних областях +27°С;
  • в південно-східній частині вночі +19 +24°С;
Погода в Україні 8 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 8 липня

У столиці та області 8 липня місцями можливі короткочасні дощі з грозами. 

Вітер північний, 7 — 12 м/с, вдень окремі пориви 15 — 18 м/с.

"У Києві субота та неділя очікуються переважно сонячними, із комфортною температурою повітря +23+26 градусів. Хіба що найближчої ночі є ймовірність короткочасного дощу з грозою. У Києві вихідні будуть вітряними, задуватиме з півночі", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря:

  • в області вночі +14 +19°С, вдень +20 +25°С;
  • у Києві вночі +17 +19°С, вдень +23 +25°С. 

Окрім цього, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. 

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

8 липня в Україні, крім західних та Житомирської областей, грози, у південних, центральних та східних областях пориви вітру та шквали 15 — 20 м/с.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.

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