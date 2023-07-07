Прогноз погоди в Україні 8 липня

В яких областях України завтра пануватиме спека
Завтра, 8 липня, в Україні пануватиме спекотна літня погода. Однак, у деяких областях можливі короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 8 липня
Відтак, 8 липня у західних та Житомирській областях без опадів. На решті території очікуються короткочасні дощі та грози.
Вітер переважно північний, 7-12 м/с, у південних, центральних та східних областях пориви та шквали 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі +14 +19°С;
- вдень +29 +34°С;
- в центральних областях +27°С;
- в південно-східній частині вночі +19 +24°С;
Погода у Києві та області 8 липня
У столиці та області 8 липня місцями можливі короткочасні дощі з грозами.
Вітер північний, 7-12 м/с, вдень окремі пориви 15-18 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +14 +19°С, вдень +20 +25°С;
- у Києві вночі +17 +19°С, вдень +23 +25°С.
Окрім цього, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища.
Небезпечні гідрологічні явища в Україні
Умовні позначення на карті:
- жовтий колір — підвищення рівня води із незначним виходом води на окремі ділянки заплав (перший рівень небезпеки);
- оранжевий колір — формування значного місцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза формування окремих селевих потоків (другий рівень небезпеки);
- коричневий колір — рівні води нижчі норми (третій рівень небезпеки).
Нагадаємо, що в другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.