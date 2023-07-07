Прогноз погоди в Україні 8 липня

Спека у місті. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 8 липня, в Україні пануватиме спекотна літня погода. Однак, у деяких областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 8 липня

Відтак, 8 липня у західних та Житомирській областях без опадів. На решті території очікуються короткочасні дощі та грози.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с, у південних, центральних та східних областях пориви та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +14 +19°С;

вдень +29 +34°С;

в центральних областях +27°С;

в південно-східній частині вночі +19 +24°С;

Погода в Україні 8 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 8 липня

У столиці та області 8 липня місцями можливі короткочасні дощі з грозами.

Вітер північний, 7-12 м/с, вдень окремі пориви 15-18 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +14 +19°С, вдень +20 +25°С;

у Києві вночі +17 +19°С, вдень +23 +25°С.

Окрім цього, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області. Фото: Укргідромтецентр

Небезпечні гідрологічні явища в Україні

Попередження про небезпечні гідрологічні явища у Києві та області. Фото: Укргідромтецентр

Умовні позначення на карті:

жовтий колір — підвищення рівня води із незначним виходом води на окремі ділянки заплав (перший рівень небезпеки);

оранжевий колір — формування значного місцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза формування окремих селевих потоків (другий рівень небезпеки);

коричневий колір — рівні води нижчі норми (третій рівень небезпеки).

Нагадаємо, що в другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.