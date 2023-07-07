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В яких областях України завтра пануватиме спека

7 липня 2023 15:06
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 8 липня
Спека у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 8 липня, в Україні пануватиме спекотна літня погода. Однак, у деяких областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні 8 липня

Відтак, 8 липня у західних та Житомирській областях без опадів. На решті території очікуються короткочасні дощі та грози. 

Вітер переважно північний, 7-12 м/с, у південних, центральних та східних областях пориви та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +14 +19°С;
  • вдень +29 +34°С;
  • в центральних областях +27°С;
  • в південно-східній частині вночі +19 +24°С;

 

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Погода в Україні 8 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 8 липня

У столиці та області 8 липня місцями можливі короткочасні дощі з грозами. 

Вітер північний, 7-12 м/с, вдень окремі пориви 15-18 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +14 +19°С, вдень +20 +25°С;
  • у Києві вночі +17 +19°С, вдень +23 +25°С. 

Окрім цього, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. 

 

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області. Фото: Укргідромтецентр

Небезпечні гідрологічні явища в Україні

 

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Попередження про небезпечні гідрологічні явища у Києві та області. Фото: Укргідромтецентр

Умовні позначення на карті:

  • жовтий колір — підвищення рівня води із незначним виходом води на окремі ділянки заплав (перший рівень небезпеки);
  • оранжевий колір — формування значного місцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза формування окремих селевих потоків (другий рівень небезпеки);
  • коричневий колір — рівні води нижчі норми (третій рівень небезпеки). 

Нагадаємо, що в другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.

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