Прогноз погоды в Украине 8 июля

В каких областях Украины завтра будет жара
Завтра, 8 июля, в Украине будет жаркая летняя погода. Однако в некоторых областях возможны кратковременные дожди с грозами.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 8 июля
Следовательно, 8 июля в западных и Житомирской областях без осадков. На остальной территории ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы и шквалы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +14 +19°С;
- днем +29 +34°С;
- в центральных областях +27°С;
- в юго-восточной части ночью +19 +24°С;
Погода в Киеве и области 8 июля
В столице и области 8 июля местами кратковременные дожди с грозами.
Ветер северный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +14 +19°С, днем +20 +25°С;
- в Киеве ночью +17 +19°С, днем +23 +25°С.
Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.
Опасные гидрологические явления в Украине
Условные обозначения на карте:
- желтый цвет — повышение уровня воды с незначительным выходом воды на отдельные участки поймы (первый уровень опасности);
- оранжевый цвет — формирование значительного местного и склонового стока, в горах существует угроза формирования отдельных селевых потоков (второй уровень опасности);
- коричневый цвет — уровни воды ниже нормы (третий уровень опасности).
Напомним, что во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Среднемесячная температура воздуха будет от +19°С до +25°С.