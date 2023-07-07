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В каких областях Украины завтра будет жара

7 июля 2023 15:06
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 8 июля
Жара в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 8 июля, в Украине будет жаркая летняя погода. Однако в некоторых областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 8 июля

Следовательно, 8 июля в западных и Житомирской областях без осадков. На остальной территории ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +14 +19°С;
  • днем +29 +34°С;
  • в центральных областях +27°С;
  • в юго-восточной части ночью +19 +24°С;

 

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Погода в Украине 8 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 8 июля

В столице и области 8 июля местами кратковременные дожди с грозами.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +14 +19°С, днем +20 +25°С;
  • в Киеве ночью +17 +19°С, днем +23 +25°С.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.

 

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Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области. Фото: Укргидромтецентр

Опасные гидрологические явления в Украине

 

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Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Киеве и области. Фото: Укргидромтецентр

Условные обозначения на карте:

  • желтый цвет — повышение уровня воды с незначительным выходом воды на отдельные участки поймы (первый уровень опасности);
  • оранжевый цвет — формирование значительного местного и склонового стока, в горах существует угроза формирования отдельных селевых потоков (второй уровень опасности);
  • коричневый цвет — уровни воды ниже нормы (третий уровень опасности).

Напомним, что во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Среднемесячная температура воздуха будет от +19°С до +25°С.

 

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