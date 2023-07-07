Девушка радуется солнышку. Фото: Freepik

Сегодня, 7 июля, в Украине ожидается жаркая летняя погода. Однако в некоторых областях возможны грозовые дожди и даже град.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 7 июля

7 июля днем в северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях местами возможны значительные дожди. В отдельных регионах ожидаются грозовые дожди, град и шквалы.

Карта погоды в Украине на 7 июля. Фото: Наталья Диденко

Температура воздуха:

в большинстве северных и Винницкой областях ночью +15+20°С, днем +22+27°С;

на остальной территории ночью +19+24°С, днем +28+30°С;

на юге и востоке страны +35+38°С;

в Карпатах ночью +10+15°С, днем +13+18°С.

Погода в Украине 7 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 7 июля

В Укргидрометцентре говорят, что в столице 7 июля возможны кратковременные дожди и грозы, в отдельных регионах град и шквалы.

Температура воздуха:

в Киеве ночью +18+20°С, днем +24+26°С;

в области ночью +15+20°С, днем +22+27°С.

"В Киеве на Ивана Купала предполагается сложная погода — сильные ливни, грозы, при грозах растет вероятность шквала и града. Но начнет спадать жара в столице, в пятницу ожидается уже +25+27 градусов", — написала народный синоптик Наталья Диденко.

Опасные метеорологические явления в Украине

7 июля в Украине кроме восточных областей и Крыма грозы, днем в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях в отдельных районах град и шквалы 15 — 20 м/с.

Опасные метеорологические явления на Украине 7 июля. Фото: Гидрометцентр

Опасные гидрологические явления

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения р. Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности).

Опасные гидрологические явления 7 июля. Фото: Гидрометцентр

Напомним, что во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Средняя лунная температура воздуха будет от +19°С до +25°С.