Прогноз погоди в Україні 7 липня

Спека у місті. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 7 липня, в Україні очікується спекотна літня погода. Однак, у деяких областях можливі грозові дощі та навіть град.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 7 липня

Відтак, 7 липня вдень у північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях місцями можливі значні дощі. В окремих регіонах очікуються грозові дощі, град та шквали.

Температура повітря:

у більшості північних та Вінницькій областях вночі +15 +20°С, вдень +22 +27°С;

на решті території вночі +19 +24°С, вдень +28 +30°С;

на півдні та сході країни +35 +38°С;

в Карпатах вночі +10 +15°С, вдень +13 +18°С.

Погода в Україні 7 липня. Фото: Укргідромтецентр.

Погода у Києві та області 7 липня

У столиці 7 липня можливі короткочасні дощі та грози, в окремих регіонах — град та шквали.

Температура повітря:

у Києві вночі +18 +20°С, вдень +24 +26°С;

в області вночі +15 +20°С, вдень +22 + 27°С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області. Фото: Укргідромтецентр

Нагадаємо, що в другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.