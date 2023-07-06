Прогноз погоды в Украине 7 июля

Жара в городе. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 7 июля, в Украине ожидается жаркая летняя погода. Однако в некоторых областях возможны грозовые дожди и даже град.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 7 июля

Так, 7 июля днем в северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях местами возможны значительные дожди. В отдельных регионах ожидаются грозовые дожди, град и шквалы.

Температура воздуха:

в большинстве северных и Винницкой областях ночью +15 +20°С, днем +22 +27°С;

на остальной территории ночью +19 +24°С, днем +28 +30°С;

на юге и востоке страны +35 +38°С;

в Карпатах ночью +10 +15°С, днем +13 +18°С.

Погода в Украине 7 июля. Фото: Укргидромтецентр

Погода в Киеве и области 7 июля

В столице 7 июля возможны кратковременные дожди и грозы, в отдельных регионах град и шквалы.

Температура воздуха:

в Киеве ночью +18 +20°С, днем +24 +26°С;

в области ночью +15 +20°С, днем +22 +27°С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области. Фото: Укргидромтецентр

Напомним, что во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Среднемесячная температура воздуха будет от +19°С до +25°С.