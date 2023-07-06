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Синоптики рассказали, какой будет погода завтра

6 июля 2023 14:07
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 7 июля
Жара в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 7 июля, в Украине ожидается жаркая летняя погода. Однако в некоторых областях возможны грозовые дожди и даже град.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 7 июля

Так, 7 июля днем в северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях местами возможны значительные дожди. В отдельных регионах ожидаются грозовые дожди, град и шквалы.

Температура воздуха:

  • в большинстве северных и Винницкой областях ночью +15 +20°С, днем +22 +27°С;
  • на остальной территории ночью +19 +24°С, днем +28 +30°С;
  • на юге и востоке страны +35 +38°С;
  • в Карпатах ночью +10 +15°С, днем +13 +18°С.
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Погода в Украине 7 июля. Фото: Укргидромтецентр

Погода в Киеве и области 7 июля

В столице 7 июля возможны кратковременные дожди и грозы, в отдельных регионах град и шквалы.

Температура воздуха:

  • в Киеве ночью +18 +20°С, днем +24 +26°С;
  • в области ночью +15 +20°С, днем +22 +27°С.

 

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Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области. Фото: Укргидромтецентр

Напомним, что во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Среднемесячная температура воздуха будет от +19°С до +25°С.

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