Дівчина радіє сонечку. Фото: Freepik

Сьогодні, 7 липня, в Україні очікується спекотна літня погода. Однак, у деяких областях можливі грозові дощі та навіть град.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 7 липня

Відтак, 7 липня вдень у північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях місцями можливі значні дощі. В окремих регіонах очікуються грозові дощі, град та шквали.

Карта погоди в Україні на 7 липня. Фото: Наталка Діденко

Температура повітря:

у більшості північних та Вінницькій областях вночі +15 +20°С, вдень +22 +27°С;

на решті території вночі +19 +24°С, вдень +28 +30°С;

на півдні та сході країни +35 +38°С;

в Карпатах вночі +10 +15°С, вдень +13 +18°С.

Погода в Україні 7 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 7 липня

В Укргідрометцентрі кажуть, що у столиці 7 липня можливі короткочасні дощі та грози, в окремих регіонах — град та шквали.

Температура повітря:

у Києві вночі +18 +20°С, вдень +24 +26°С;

в області вночі +15 +20°С, вдень +22 + 27°С.

"У Києві на Івана Купала передбачається складна погода — сильні зливи, грози, при грозах зростає ймовірність шквалу й граду. Але хоча б почне спадати спека у столиці, у п'ятницю очікується вже +25+27 градусів", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

7 липня в Україні, крім східних областей та Криму, грози, вдень у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпеки).

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 7 липня. Фото: Гідрометцентр

Небезпечні гідрологічні явища

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р.Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки).

Небезпечні гідрологічні явища 7 липня. Фото: Гідрометцентр

Нагадаємо, що в другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.