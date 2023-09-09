Погода в Украине сегодня, 9 сентября - сборный прогноз от синоптиков

Солнышко будет еще припекать: синоптики рассказали, где сегодня ждать +28 °С
Сегодня, 9 сентября, в Украине синоптики ожидают теплую солнечную погоду. Осадков не прогнозируют вообще. На Закарпатье и Одесской области будет теплее всего — до 28 °С.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 9 сентября
В Укргидрометцентре прогнозируют, что в субботу переменная облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3—8 м/с.
Температура:
- ночью 6—11°С,
- на крайнем юге страны до 15 °С;
- днем в восточных и северо-восточных областях 14—19 °С,
- на остальной территории 20—25 °С,
- в Закарпатье и Одесской области до 28 °С.
Погода в Киеве и Киевской области 9 сентября
В Киевской области в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха в Киевской области:
- ночью 6—11 °С,
- днем 20—25 °С;
Температура воздуха в Киеве:
- ночью около 10 °С,
- днем 20—22 °С.
Погода на выходные 9 и 10 сентября
Предполагается, что следующие трое суток будут без осадков. По словам синоптиков, Украина будет находиться под влиянием антициклона. К тому же ожидают легкий ветерок.
"Ветер переменных направлений, 3—8 м/с" , — говорится в сообщении.
К тому же синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 9—10 сентября.
Напомним, что в этом году мир пострадал от аномальной жары, бурлившей летом. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 года побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.
Также мы сообщали, что в сентябре этого года будет с переходной погодой. Синоптики подчеркивают, что это уже не лето, но еще и не совсем осень.