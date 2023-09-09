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Солнышко будет еще припекать: синоптики рассказали, где сегодня ждать +28 °С

9 сентября 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 9 сентября - сборный прогноз от синоптиков
Девушки гуляют по улицам Киева. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 9 сентября, в Украине синоптики ожидают теплую солнечную погоду. Осадков не прогнозируют вообще. На Закарпатье и Одесской области будет теплее всего — до 28 °С.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 9 сентября

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в субботу переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3—8 м/с.

Температура:

  • ночью 6—11°С,
  • на крайнем юге страны до 15 °С;
  • днем в восточных и северо-восточных областях 14—19 °С,
  • на остальной территории 20—25 °С,
  • в Закарпатье и Одесской области до 28 °С.
Погода в Украине 9 сентября
Карта погоды в Украине сегодня, 9 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 9 сентября

В Киевской области в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3 — 8 м/с.

Температура воздуха в Киевской области:

  • ночью 6—11 °С,
  • днем 20—25 °С;
Погода в Киеве 9 сентября
Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog сегодня, 9 сентября. Фото: скриншот

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью около 10 °С,
  • днем 20—22 °С.
Погода в Киеве 9-12 сентября
Прогноз погоды в Киеве 9 — 14 сентября от Meteoprog. Фото: скриншот

Погода на выходные 9 и 10 сентября

Предполагается, что следующие трое суток будут без осадков. По словам синоптиков, Украина будет находиться под влиянием антициклона. К тому же ожидают легкий ветерок.

прогноз погоды от Диденко на 9-10 сентября

"Ветер переменных направлений, 3—8 м/с" , — говорится в сообщении.

К тому же синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 9—10 сентября.

Напомним, что в этом году мир пострадал от аномальной жары, бурлившей летом. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 года побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.

Также мы сообщали, что в сентябре этого года будет с переходной погодой. Синоптики подчеркивают, что это уже не лето, но еще и не совсем осень.

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