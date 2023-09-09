Погода в Україні сьогодні, 9 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Дівчата гуляють вулицями Києва. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 вересня, в Україні очікують теплу сонячну погоду. Опадів не прогнозують взагалі. На Закарпатті та Одещині буде найтепліше — до 28 °С.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 9 вересня

В Укргідрометцентрі прогнозують, що у суботу буде мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Температура:

вночі 6—11 °С,

на крайньому півдні країни до 15°;

вдень у східних та північно-східних областях 14—19 °С,

на решті території 20—25 °С,

на Закарпатті та Одещині до 28 °С.

Мапа погоди в України сьогодні, 9 вересня. Фото: Укргідрометцентру

Погода у Києві та Київській області 9 вересня

У Київській області у суботу очікують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний, 3—8 м/с.

Температура повітря у Київській області:

вночі 6 — 11 °С,

вдень 20 — 25 °С;

Прогноз погоди у Києві від Meteoprog сьогодні, 9 вересня. Фото: скриншот

Температура повітря у Києві:

вночі близько 10 °С,

вдень 20—22 °С.

Прогноз погоди у Києві 9 — 14 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

Погода на вихідні 9 та 10 вересня

Передбачається, що у наступні три доби буде без опадів. За словами синоптиків, Україна перебуватиме під впливом антициклону. До того ж очікують легкий вітерець.

"Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с", — йдеться у повідомленні.

До того ж синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 9 — 10 вересня.

Нагадаємо, що цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.

Також ми повідомляли, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.