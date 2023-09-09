Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Сонечко ще припікатиме: синоптики розповіли, де сьогодні чекати +28 °С arrow

Сонечко ще припікатиме: синоптики розповіли, де сьогодні чекати +28 °С

9 вересня 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 9 вересня — збірний прогноз від синоптиків
Дівчата гуляють вулицями Києва. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 9 вересня, в Україні очікують теплу сонячну погоду. Опадів не прогнозують взагалі. На Закарпатті та Одещині буде найтепліше — до 28 °С.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Погода в Україні 9 вересня

В Укргідрометцентрі прогнозують, що у суботу буде мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Температура:

  • вночі 6—11 °С,
  • на крайньому півдні країни до 15°;
  • вдень у східних та північно-східних областях 14—19 °С,
  • на решті території 20—25 °С,
  • на Закарпатті та Одещині до 28 °С.
Погода в Україні 9 вересня
Мапа погоди в України сьогодні, 9 вересня. Фото: Укргідрометцентру

Погода у Києві та Київській області 9 вересня

У Київській області у суботу очікують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний, 3—8 м/с.

Температура повітря у Київській області:

  • вночі 6 — 11 °С,
  • вдень 20 — 25 °С;
Погода у Києві 9 вересня
Прогноз погоди у Києві від Meteoprog сьогодні, 9 вересня. Фото: скриншот

Температура повітря у Києві:

  • вночі близько 10 °С,
  • вдень 20—22 °С.
Погода у Києві 9-12 вересня
Прогноз погоди у Києві  9 — 14 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

Погода на вихідні 9 та 10 вересня

Передбачається, що у наступні три доби буде без опадів. За словами синоптиків, Україна перебуватиме під впливом антициклону. До того ж очікують легкий вітерець. 

прогноз погоди від Діденко на 9-10 вересня

"Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с", — йдеться у повідомленні.

До того ж синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 9 — 10 вересня.

Нагадаємо, що цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.

Також ми повідомляли, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Нові інфекції, лікарі на окупованих територіях та робота під час війни. Ексклюзив з міністром Ляшко

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

11:40 Розвідка Британії попередила українських військових про небезпеку для Android

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз