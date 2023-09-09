Погода в Україні сьогодні, 9 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Сонечко ще припікатиме: синоптики розповіли, де сьогодні чекати +28 °С
Сьогодні, 9 вересня, в Україні очікують теплу сонячну погоду. Опадів не прогнозують взагалі. На Закарпатті та Одещині буде найтепліше — до 28 °С.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 9 вересня
В Укргідрометцентрі прогнозують, що у суботу буде мінлива хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.
Температура:
- вночі 6—11 °С,
- на крайньому півдні країни до 15°;
- вдень у східних та північно-східних областях 14—19 °С,
- на решті території 20—25 °С,
- на Закарпатті та Одещині до 28 °С.
Погода у Києві та Київській області 9 вересня
У Київській області у суботу очікують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний, 3—8 м/с.
Температура повітря у Київській області:
- вночі 6 — 11 °С,
- вдень 20 — 25 °С;
Температура повітря у Києві:
- вночі близько 10 °С,
- вдень 20—22 °С.
Погода на вихідні 9 та 10 вересня
Передбачається, що у наступні три доби буде без опадів. За словами синоптиків, Україна перебуватиме під впливом антициклону. До того ж очікують легкий вітерець.
"Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с", — йдеться у повідомленні.
До того ж синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 9 — 10 вересня.
Нагадаємо, що цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.
Також ми повідомляли, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.