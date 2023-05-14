Прогноз погоды в Украине на 15 мая

Мужчина в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 15 мая, в Украине будет тепло. Однако в некоторых областях страны ожидаются дожди и грозы.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Диденко рассказала, что в течение дня температура воздуха ожидается +20+24 градусов.

По ее словам, в западных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем будет +16+20 градусов.

Погода в Киеве

"В Киеве понедельник предполагается сухим и теплым, максимально +23, +24 градуса", — рассказала Диденко.

Она добавила, что небольшое похолодание ожидается во вторник, 16 мая, на севере Украины.

Погода в Украине 15 мая. Фото: t.me/PohodaNatalka

Прогноз погоды от Meteoprog

По прогнозу Meteoprog, завтра, 15 мая, в западных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях днем местами порывы, 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью составит +5...+10°С, днем +21...+26°С, на крайнем западе +13...+18°С.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 15 мая, в Украине будет по-настоящему тепло. В некоторых частях страны ожидаются кратковременные дожди.

Также мы писали, что климатологи утверждают, что комбинация климатических циклов и антропогенного изменения климатических условий, вероятно, сильно повлияет на следующий год. Эксперты отметили, что двойной удар нанесет следующий год на планете Земля самым теплым за всю историю наблюдения.

Добавим, что ученые прогнозировали, что засухи и наводнения станут более частыми и масштабными в связи с глобальным потеплением и изменениями климата на планете, однако зафиксировать этот факт не удавалось. Однако теперь новое исследование, проведенное под руководством NASA, подтверждает, что большие засухи и периоды чрезмерного выпадения осадков и накопления воды на суше действительно происходят чаще.